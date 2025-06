L’Association Tunisienne de la Vie Sauvage (ATVS) vient de publier un Catalogue préliminaire de la faune et de la flore du Parc national de Dghoumes. Ce catalogue met en lumière la diversité des espèces végétales et animales signalées à ce jour dans le parc. Une version finale, mise à jour et complète, sera disponible à la fin de l’année en cours, a fait savoir l’association.

Ce travail est mené en collaboration avec l’organisation britannique Marwell Wildlife, en coordination avec la Direction Générale des Forêts et le Commissariat régional au développement agricole de Tozeur.

En effet, dans le cadre des missions conjointes entre l’ATVS, la Direction Générale des Forêts et Marwell Wildlife, un programme de monitoring de la faune sauvage a été mis en place au Parc National de Dghoumes (gouvernorat de Tozeur). Ce programme a été initié en janvier 2023. Dans ce contexte, des activités de recensement des espèces animales et végétales présentes dans le parc ont été réalisées par des équipes de spécialistes de l’ATVS. Ces données préliminaires sont illustrées dans ce catalogue qui sera disponible sur la plateforme de l’association en libre accès et constitue un outil pour les gestionnaires du site, tout en servant de référence pour les chercheurs, les gardiens et toute personne impliquée dans la conservation de la biodiversité du parc.

Le parc national Dghoumes, situé au Sud Tunisien et à l’Est du gouvernorat de Tozeur, est un espace naturel d’une grande richesse écologique et culturelle. Ce parc dédié entièrement à la conservation tire son nom de la région de Dghoumes. Bien que les premières propositions pour sa création datent des années 80, les premiers travaux ont débuté en février 1995 dans le cadre du programme national du ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques et du ministère de l’Environnement. La clôture a été mise en place entre 1995 et 1999, et depuis, les efforts se concentrent sur la restauration de l’habitat, la protection de la faune et flore indigène, ainsi que la réintroduction de la gazelle dorcas (Gazella dorcas), de l’oryx algazelle (Oryx dammah) et de l’autruche à cou rouge (Struthio camelus camelus). Le parc est délimité au Nord par les crêtes des montagnes qui retracent la limite des gouvernorats de Tozeur et de Gafsa, au Sud par le chott El Djérid, à l’Est par le gouvernorat de Kébili et à l’Ouest par le village de Dghoumes.

Couvrant une superficie totale d’environ 8 000 ha, il est réparti en une zone montagneuse (3000 ha) au nord ayant une altitude moyenne de 370 m, une zone de piémont composée essentiellement de glacis (3800 ha) formant la partie intermédiaire entre les montagnes et le chott connu sous le nom local de “Chareb”, et les steppes halophiles au sud fusionnant avec Chott el Jérid (1200 ha). La végétation inclut des espèces caractéristiques de la montagne, des associations steppiques et des plantes halophiles autour du chott. Une attention particulière a été portée à la régénération des espèces locales telles que l’Acacia raddiana, grâce à des travaux de conservation des sols et de reboisement.

Ces initiatives ont permis la restauration végétale progressive de la zone, favorisant des associations végétales sahariennes. On y compte plus de 20 espèces de mammifères et une avifaune variée diversifiée avec plus de 50 espèces d’oiseaux résidents et migrateurs recensées. Environ 16 espèces de reptiles ont également été signalées dans le parc.