La troisième Conférence des Nations Unies sur les océans (UNOC3), se tiendra à Nice, du 9 au 13 juin courant. Co-organisée par la France et le Costa Rica, cette conférence sera axée sur le thème “Accélérer l’action et mobiliser tous les acteurs pour la conservation et l’utilisation durable de l’océan”.

La conférence vise à renouveler les efforts mondiaux pour protéger les écosystèmes marins, renforcer la mise en œuvre de l’Objectif de développement durable n° 14 (Conserver et exploiter durablement les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable) et promouvoir des partenariats internationaux efficaces.

Le réseau méditerranéen “MedPAN”, qui assiste actuellement environ 110 aires marines protégées (AMP) dans le bassin méditerranéen, dans celles de la Tunisie, participera à cette conférence. Au plan national, deux aires marines protégées sont assistées dans le cadre de ce réseau. Il s’agit de la Galite, à travers son statut d’aire spécialement protégées d’importance méditerranéenne (ASPIM) et les îles Zembra et Zembretta avec leur statut de parc national.

MedPAN, Réseau des gestionnaires d’aires marines protégées en Méditerranée, est l’une des principales organisations non gouvernementales consacrées à la protection de la nature en Méditerranée.

À l’issue de la conférence, un “Plan d’action pour les océans”, accompagné d’une liste d’engagements volontaires pris par les participants, devrait être adopté à l’unanimité.

Dix plénières, dix panels d’action sur l’océan, de nombreux événements parallèles et une séance d’ouverture et de clôture, sont prévus à cette manifestation, à laquelle prendra part un large éventail de parties prenantes : gouvernements, agences des Nations Unies, organisations intergouvernementales, institutions financières internationales, ONG, universités, chercheurs, secteur privé, fondations, peuples autochtones et communautés locales.

En marge de la Conférence de Nice, le “Congrès One Ocean Science”, a été ouvert mercredi et se poursuivra jusqu’au 6 juin 2025. Ce congrès permettra de débattre des enjeux liés à la conservation des océans. Le réseau méditerranéen MedPAN présentera à cette occasion les dernières données sur la couverture, les ressources et l’efficacité des AMP.

Enfin, le Sommet de la coalition “Ocean Rise”, sera organisé, le 8 juin, et réunira les villes côtières, les régions côtières et les États insulaires confrontés au changement climatique.