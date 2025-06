Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a plaidé en faveur d’une action commune urgente en vue de protéger la Méditerranée, rappelant que notre pays, souvent en proie à des défis environnementaux, a décrété une série de mesures concrètes pour y faire face.

Il a cité, dans ce contexte, l’adoption d’une stratégie nationale pour la transition écologique, l’élaboration d’un plan d’action national pour la biodiversité et la préparer de la contribution nationale déterminée (CDN) 3.0 qui sera bientôt adoptée dans le cadre du plan de développement 2026-2030.

S’exprimant, mardi, lors d’une allocution prononcée dans le cadre de sa participation à la manifestation « Protéger la Méditerranée », dans le cadre de la 3e session de la Conférence des Nations unies sur les océans (UNOC3), qui se tient actuellement à Nice, en France, Nafti a lancé un appel à la communauté internationale afin de mobiliser les financements nécessaires à la protection et à l’exploitation durable des mers et des océans, et de développer une économie bleue juste et inclusive.

Lors de son allocution, cite un communiqué du département, le chef de la diplomatie tunisienne a plaidé également en faveur de la signature d’un accord international sur la gouvernance des océans, fondé sur les dispositions de l’accord de Paris sur le climat.

Il a, en outre, appelé à la formation d’une alliance méditerranéenne pour lutter contre l’érosion côtière et l’élévation du niveau de la mer, dès lors qu’il s’agit d’une menace existentielle grandissante.

Le ministre a saisi l’occasion pour saluer la coopération instaurée dans le cadre de la Convention de Barcelone et de la Déclaration de 1995, soulignant l’importance du programme « DepolMed » avec l’Union européenne et de l’initiative « WestMed », dont la Tunisie assure la présidence conjointement avec le Portugal ainsi que des projets régionaux tels que « Plastic Busters » de lutte contre la pollution marine.

Sur un autre plan, en présence du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot et de la commissaire européenne pour la Méditerranée, Dubravka Šučak, le chef de la diplomatie Tunisienne est revenu sur la situation humanitaire grave dans les territoires palestiniens occupés et à Gaza qui, a-t-il dit, constitue une menace sérieuse et directe pour la stabilité de la région méditerranéenne tout entière.