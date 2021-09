Le film “Communion” du réalisateur tunisien Nejib Belkadhi est sélectionné parmi 14 projets de films arabes subventionnés par le Red Sea Fund, un fonds saoudien dédié principalement au cinéma de la région arabe.

Le Fonds de la mer rouge propose un programme d’aide dédié aux réalisateurs arabes qui recevront des financements pour leurs films en phase de production et post production.

Communion (Qorban) dont la sortie est prévue en 2021 est un long-métrage de fiction (92′) écrit et réalisé par Nijeb Belkadi. Il est produit par Propaganda productions, avec au casting Nejib Belkhadi et Souhir ben Amara.

Synopsis: Un couple, un chat, un virus. Durant le confinement, Sara travaille chez elle dans le secteur humanitaire pour aider les personnes en détresse durant la crise du Covid-19. Son mari Kais, psychotique, se trouve sans médicaments, en pénurie. De là commence une longue et dure descente aux enfers alors que la nature reprend ses droits et l’air devient plus pure et respirable…

Le Festival international du film de la Mer Rouge (The Red Sea International Film Festival) dont la première édition aura lieu en décembre prochain, a dévoilé la liste des 14 bénéficiaires de ses financements pour la saison 2020-2021.

La sélection comprend également une coproduction tuniso-libanaise (Cinétéléfilms), “The Wind Also Sings”, un film réalisé par le Libanais Hadi Ghandour.

Les films subventionnés sont des fictions et des documentaires représentant 10 pays arabes (Algérie, Arabie Saoudite, Egypte, Irak, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Qatar et Tunisie).

Le Fonds de la Mer Rouge a reçu la candidature de plus de 650 projets de films. Les 14 films sélectionnés figurent au premier tour des sélections du programme de subventions pour cette année.

La liste des autres bénéficiaires sera annoncée, en décembre, date de la tenue de la première édition du Festival à Djeddah.

Le Red Sea Fund est doté d’une enveloppe totale de 14 millions de dollars. Ce Fonds initialement doté de 10 millions de dollars, a obtenu des fonds supplémentaires de 4 millions de dollars dont l’annonce a été faite au pavillon Saoudien durant le Festival de Cannes en juillet dernier.

Ce Fonds a été créé début 2021 par la Red Sea Film Festival Foundation. Pour sa première année, le Fonds prévoit de produire 100 films courts et longs métrages, ainsi que des Séries pour la télévision, avec des réalisateurs du Monde arabe et d’Afrique.