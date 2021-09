Douze (12) suicides et tentatives de suicide ont été recensés au cours du mois d’août 2021, tous de genre masculin, indique le rapport de l’Observatoire social tunisien relevant du forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), publié mardi 7 septembre 2021.

Il s’agit d’un acte de suicide ou tentative de suicide respectivement à Bizerte, Sfax, Siliana, Sousse, Monastir et Kairouan, et 6 actes de suicide ou tentative de suicide dans le gouvernorat de Tunis.

Une menace de suicide collectif par des agriculteurs de Mallaga a également été enregistrée, lesquels protestaient contre leurs mauvaises conditions professionnelles.

Dans plus de 50% des cas, il s’agissait d’une personne âgée entre 26 et 35. Un suicide ou tentative de suicide a été observé chez un enfant de moins de 15 ans.

Le suicide par pendaison a représenté la forme de suicide la plus observée avec un taux de 41,7%, suivi de l’usage d’armes blanches ou à feu (33%), puis par saut et précipitation du haut d’immeubles ou de puits (16,7%) et l’immolation avec 8,3%