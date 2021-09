Faisant partie du Réseau européen de services d’appui aux entreprises et à l’innovation, dit EEN, la Tunisie participe à la nouvelle édition, totalement en ligne, de l’événement des professionnels de la mode ” Torino Fashion Match 2021″, qui aura lieu du 15 au 18 novembre 2021 dans le cadre de la semaine de la mode de Torino.

L’événement est organisé à l’initiative de l’Union régionale des Chambres de commerce et d’industrie du Piémont (région du nord-ouest de l’Italie ) ” Unioncamere Piemonte “, en collaboration avec le Réseau Enterprise Europe Network (EEN) en partenariat avec EEN Tunisie.

D’après le Centre de promotion des exportations (CEPEX), Torino Fashion Match 2021 mettra en relation des industriels du textile et habillement et des designers avec des entreprises étrangères à la recherche de partenaires de production, par le biais des sessions d’affaires bilatérales (B2B) qui peuvent être préprogrammées en ligne entre les industriels tunisiens et leurs homologues italiens et internationaux, outre les Fashion Talks Webinairs qui réuniront des intervenants internationaux.

Les participants à cette rencontre seront des créateurs de mode (Stylistes / Entreprises de confection /accessoires); des détaillants, distributeurs, magasins de mode ; des représentants de plateformes de commerce électronique ; des acheteurs / agents commerciaux ; et des universitaires et représentants d’institutions de R&D à la recherche de nouveaux partenariats.

“Il s’agit d’un rendez-vous qui aidera les participants à développer leurs réseaux d’entreprises, de partager leurs expériences avec des contacts commerciaux internationaux, d’être à la page de tendances du marché et d’identifier les innovations technologiques adoptées à l’échelle mondiale”, indiqué le CEPEX, dans un communiqué.

L’inscription et la participation à Torino Fashion Match 2021 est gratuite via le lien : https://torino-fashion-match-2021.b2match.io/home.