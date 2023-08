La cérémonie, l’annonce et l’attribution du premier prix LVMH pour l’innovation, dans sa 7ème édition, à « Save you Wardrobe » ont duré juste une heure, mais derrière il y a eu neuf mois de travail. « Neuf mois à postuler, à passer des entretiens, à expliquer notre solution, à inventorier les opportunités qu’elle offre, à faire des démos à toutes les marques du groupe, aux personnalités et à leur montrer la différence et l’apport que nous pouvons offrir sur les plans opérationnel et technologique. Nous avons dû batailler » explique Hasna Kourda Doghri.

Pour la première fois, le message véhiculé ne tourne pas autour de la consommation, de l’achat ou de l’excellence, mais plutôt de la continuité après achat.

La philosophie de « Save your Wardrobe est que lorsque nous quittons une boutique avec un produit, nous sommes sûrs de pouvoir y revenir si besoin est. Le facteur de sécurisation est très affirmé et c’est ce qu’on attend d’une marque de luxe.

Quand on dépense un montant considérable dans l’achat d’un article d’habillement ou d’un accessoire, on s’attend à être écouté et bien traité avant et après l’opération d’achat. C’est ainsi que l’on rassure et qu’on fidélise une clientèle dépensière et exigeante. « Nous sommes fiers parce que notre message a été bien saisi et apprécié par toute l’industrie de luxe. Et c’est le président de LVMH, Bernard Arnault qui a validé le dossier et qui nous a sélectionnés, ce qui veut dire qu’il croit en nous et en notre solution. Au début je croyais que c’était l’équipe du groupe qui nous a choisi, mais c’est lui qui a opté vers notre solution. C’est extrêmement important pour nous ».

Save your Wardrobe, sera incubée avec le groupe pendant 12 mois à la maison des startups à Paris. Un accueil assez personnalisé lui sera consacré parce que lauréate du concours. Nous allons pouvoir avancer vite parce que le groupe LVMH veut avancer rapidement sur les problématiques de Care and Repair. L’incubation démarre au mois de septembre.

Aujourd’hui Save your Wardrobe est opérationnelle en Allemagne, en Angleterre et à New York. Elle démarrera incessamment en France, au Suède et dans les pays nordiques. En Hollande, la startup a déjà un partenaire. La prochaine étape sera le Moyen Orient où on est encore dans la culture de la consommation mais où on finira par suivre l’ère du temps et les aires où le Care and Repair est en vogue.

A.B.A