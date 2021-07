“Le Duo” nouveau concert de musique instrumental de Ouanes Khligène

Programmé dans le cadre de la 56ème édition du festival international de Hammamet (FIH) dont la date sera fixée prochainement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le concert “Le duo” est composé par Ouanés Khligène. Il s’agit d’ un concert de musique instrumental écrit pour un duo de piano et contrebasse.

Il est interprété par deux musiciens talentueux et professionnels. Ainsi Mehdi Trabelsi est Docteur en musicologie et Professeur de Piano à l’institut supérieur de musique de Tunis. Chaouki Kfaia est aussi un Docteur en musicologie et Professeur de Contrebasse à l’institut supérieur de musique de Tunis.

“Le duo” est un concert de musique instrumental qui comporte dix œuvres inédites qui n’ont jamais été jouées sur scène. Les dix œuvres sont écrites dans un langage polyphonique bien recherché dans le but d’instaurer une cohérence intrinsèque qui détermine les spécificités basiques de notre langage de musique modal oriental en corrélation avec le langage tonal. D’où le travail sur la totalité des paramètres musical au point de vue de la richesse rythmique, mélodique, harmonique, expressive et dynamique.

Le mobile principal et crucial qui a incité Ouanes Khligène à composer ces œuvres ‘’Le duo”de musique instrumental. Premièrement, a t-il indiqué, c’est la précarité des compositions pour des œuvres de duos dans l’œuvre générale de la musique arabe ainsi que la rareté de l’écriture pour ce genre de formation Duo pour (Piano et Contrebasse).

Deuxièmement “c’est que je me sens motivé et responsable pour la contribution et l’instauration d’une nouvelle sonorité et couleur auditive de la musique arabe.

Troisièmement, il est lié à la présence dans notre pays d’une génération de musiciens virtuoses et érudits qui peuvent bien assurer les bonnes interprétations de tels œuvres.

D’où dit-il “mon devoir de les encourager et de ne pas les laisser sombrer dans l’abandon et l’apathie. J’espère que ce concert me donne la motivation et la stimulation pour une prochaine création musicale pleine d’amour, de musicalité et d’espoir”.

Ouanés Khligène, est un compositeur et peintre tunisien né en 1958 à Bizerte.

Diplômé de l’institut supérieur de musique de Tunis (1986), en 1996, il a obtenu son diplôme de composition de l’université Paris VIII. Il a composé plusieurs œuvres pour l’orchestre symphonique tunisien, l’orchestre méditerranéen, l’orchestre de chambre de la ville de Tunis, les swiss clarinets players, les Fiato Forte… ainsi que nombres de musiques de scènes pour le théâtre, la radio, la télévision et le cinéma.

Il a donné au Palais Ennajma Ezzahra la première de ses créations : ‘’Habbâ” en 2000. ‘’Le silence de la mer” en 2002.” Le musicien” en 2004 et ‘’Kana holman” en 2011. Actuellement, il est professeur à l’institut supérieur de musique de Tunis (ISM).