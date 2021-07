La balance commerciale alimentaire a enregistré, au cours des six premiers mois de l’année 2021, un déficit de 806,9 MDT, contre un déficit de 137,1 MDT durant la même période de l’année précédente; enregistrant ainsi, un taux de couverture de 75,1% en 2021, contre 95,2% en 2020, selon l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

En termes de valeur, les exportations alimentaires, ont enregistré une baisse de 10,2%, alors que les importations ont augmenté de 13,8%. Le déficit enregistré est dû notamment à l’accroissement du rythme des importations des céréales (+20,9%) d’une part et la baisse des exportations de l’huile d’olive (-26,9%), d’autre part, a précisé l’observatoire sur son site.

Une baisse du prix de l’huile d’olive a été enregistrée en juin 2021 après une hausse importante enregistrée le mois précédent.

Quant aux prix des produits céréaliers (blé dur, blé tendre, orge et maïs), ils se sont également inscrits en hausse au cours du mois de juin 2021 par rapport aux mois précédents, d’après la même source.

Les prix à l’exportation ont observé une hausse de 40,0% pour l’huile d’olive et de 16,14% pour les tomates par rapport à la même période de l’année précédente. Par contre ceux des produits de la pêche, des dattes et des agrumes ont baissé respectivement de 17,1%, 13,1% et de 6,4%.

A fin juin 2021, une baisse importante des importations des viandes, de pomme de terre et de sucre a été enregistrée.

Les prix à l’importation des céréales ont connu une hausse de (+11,4%) pour le blé dur, (+20,1%) pour le blé tendre, de (+23,3%) pour l’orge et de (+44,1%) pour le maïs. Il en est de même pour le prix du lait et dérivés (+23,7%), des huiles végétales (+24,7%) et du sucre (+1,0%), alors que les prix des viandes et de la pomme de terre ont baissé respectivement de (-52,4%) et de (-21,1%).

Le déficit de la balance commerciale globale du pays à fin juin 2021 a enregistré une hausse de 14,1% ç 7,536 milliards de dinars en 2021 contre 6,603 milliards de dinars en 2020.

Le total des importations est passé de 24,796 milliards de dinars en 2020 à 30,362 milliards de dinars en 2021, soit une hausse de 22,4%, congre une augmentation de 25,5% pour les exportations, lesquelles sont passées de 18,193 milliards de dinars à 22,826 milliards de dinars, d’après l’ONAGRI.