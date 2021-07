Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, s’est entretenu, vendredi soir, par téléphone, avec le chef du gouvernement libyen d’union nationale, Abdelhamid Dbeibah. Ce dernier a déclaré que la décision de fermer les frontières terrestres et aériennes avec la Tunisie intervient ” à titre préventif pour protéger les vies humaines des deux côtés “, promettant qu’elle sera levée dans les plus brefs délais.

A rappeler que la Libye a décidé, unilatéralement jeudi 8 courant, de fermer les frontières terrestres et aériennes avec la Tunisie pour une semaine, en raison de la propagation de la Covid-19 en Tunisie, particulièrement du variant Delta. Dbeibah a affirmé au chef du gouvernement que son pays ” soutient les efforts de la Tunisie dans sa lutte contre la Covid-19 “, mettant en avant les relations privilégiées établies entre les deux pays, indique, samedi, un communiqué de la présidence du gouvernement. Il s’agit de ” relations parfaites, sans faille “, s’est-il félicité.

De son côté, Mechichi a souligné ” l’excellence des relations entre les deux pays “, formant l’espoir de voir ces relations se hisser au niveau d’un partenariat stratégique au service des intérêts des deux peuples frères.

Dans ce sens, Mechichi a mis l’accent sur les liens de fraternité unissant les deux pays et la conviction commune de l’unité du destin entre la Tunisie et la Libye qui partagent les valeurs de solidarité, de coopération et de complémentarité.

Il s’est, par ailleurs, félicité de la fréquence des échanges de visites entre les délégations des deux pays, mettant en avant la ” réussite ” de sa visite récemment en Libye et la tenue de plusieurs manifestations économiques entre les hommes d’affaires des deux pays.

Evoquant la situation sanitaire, Mechichi a assuré que ” tout a été mis en place pour surmonter cette crise “, précise la même source. La Tunisie enregistre une forte augmentation des personnes atteintes du virus et un nombre croissant des décès par le Covid-19.

Selon un dernier bilan (8 juillet), la Tunisie a enregistré un nouveau nombre record de décès quotidiens. En effet, le ministère de la Santé a recensé 189 nouveaux décès, portant le nombre total des décès par le Covid-19, depuis l’apparition de la pandémie, à 16 mille morts et 8 mille 506 nouvelles contaminations.