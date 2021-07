Le Comité directeur de la 35ème session du Festival International du Film Amateur de Kélibia (FIFAK) a décidé de changer la date dudit festival qui se tiendra, si tout va bien, du 28 août au 04 septembre 2021.

Le dernier délai pour l’envoi des dossiers de candidature a été fixé au 03 août pour les participations étrangères et au 10 août pour les participations tunisiennes.

En raison de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du coronavirus, la 35ème édition n’a pas eu lieu en 2020. Le festival avait été reporté à la période du 7 au 14 août 2021.

Au mois de mai dernier, les organisateurs ont annoncé que le festival aura lieu dans une nouvelle date fixée du 14 au 21 août 2021.

Dans un dernier communiqué, publié ce vendredi 2 juillet, les organisateurs ont souligné que ce report est imposé par “la situation inquiétante et la crise sanitaire causée par la pandémie de Corona et le confinement partiel et ciblé dans plusieurs régions”. La conjoncture délicate a eu ” un impact sur les activités de la fédération et ses clubs “, ajoute la même source.

Ce festival organisé par la Fédération Tunisienne des Cinéastes Amateurs (FTCA) est un rendez-vous cinématographique annuel d’envergure arabe et africaine. Il est organisé en collaboration avec le Centre national du cinéma et de l’Image et la municipalité de Kélibia et bénéficie du soutien du ministère des Affaires Culturelles.

Ce festival qu’abrite la ville de Kélibia, au Cap Bon, est habituellement organisé durant la saison estivale. Il est ouvert aux cinéastes amateurs et les étudiants des écoles de cinéma et de l’audiovisuel. Des projets de films sont présentés dans les différentes sections dont la compétition nationale qui est l’un des piliers du festival.