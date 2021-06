La Fédération nationale du textile (FENATEX) menace de suspendre l’activité du commerce de détail du tissu et de prêt-à-porter, les 12 et 13 juillet 2021, dans la capitale Tunis, si les autorités régionale et nationale ne mettent pas en œuvre le programme d’éradication des activités du commerce anarchique qui occupent la plupart des avenues du centre-ville de Tunis.

Dans un communiqué publié mardi 29 juin 2021, la FENATEX précise que cette décision intervient suite à la poursuite des activités de commerce anarchique dans les avenues de la capitale…

La FENATEX demande aux autorités de mettre fin à cette situation qu’elle qualifie de “dangereuse”, en identifiant une solution urgente, permettant de lutter contre la contrebande depuis ses origines, aux fins de stopper le commerce parallèle et de protéger l’économie du pays.

Elle appelle à l’application de la loi, dans le cadre d’une stratégie globale, permettant de mettre fin à ce phénomène, qui nuit aux activités des commerces (en situation régulière), dont la situation économique s’est détériorée davantage, ainsi que de préserver l’esthétique du centre-ville.

Par ailleurs, à l’échelle nationale et concernant la décision de la présidence du gouvernement de remplacer un certain nombre des autorisations par des cahiers des charges avant la fin de l’année 2021, dans l’objectif de dynamiser l’investissement, de promouvoir l’initiative privée et d’alléger les restrictions administratives, la FENATEX appelle à prendre en considération la situation des entreprises opérant dans les secteurs concernés par cette décision et à les organiser davantage.

Il s’agit également de réformer les systèmes juridiques régissant l’activité de certains secteurs, tels que les vêtements usagés ainsi que d’autres secteurs, et d’étudier l’efficacité de cette décision, en termes de pérennité des entreprises implantées.

La FENATEX rappelle que la suppression des autorisations ne doit pas toucher au rôle social de l’Etat ainsi qu’à son rôle régulateur et au rôle du secteur public.