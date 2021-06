Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration été des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, effectue les 28 et 29 juin une visite en Italie pour participer à la réunion ministérielle sur la coalition internationale contre l’organisation terroriste Daech.

Il prendra part également aux réunions des ministres des Affaires étrangères et de la Coopération pour le développement du G20, présidé actuellement par l’Italie.

La réunion ministérielle sur la coalition contre Daech est l’occasion de réaffirmer l’importance de la solidarité et le besoin d’unifier les efforts contre ce fléau, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

Les réunions qui se tiendront dans le cadre du G20 seront consacrées à l’examen de questions relatives à la coopération multilatérale, la gouvernance en matière de lutte contre la pandémie, le développement en Afrique et la sécurité alimentaire dans le monde.

Othman Jerandi effectuera au cours de sa visite une série d’entretiens avec ses homologues des pays frères et amies, consacrés aux moyens de consolider les relations bilatérales et à l’échange des vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, selon la même source.