Participation de Othman Jerandi Ã  la rÃ©union ministÃ©rielle de la Coalition contre Daech rÃ©unie Ã  Rome

Participation de Othman Jerandi à la réunion ministérielle de la Coalition contre Daech réunie à Rome

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a souligné, à la réunion ministérielle de la Coalition internationale contre Daech réunie lundi à Rome, l’importance d’inscrire l’action de la Coalition dans le cadre d’une approche globale multilatérale mettant à contribution gouvernements, organisations et société civile.

Le but étant, selon lui, de renforcer la dimension préventive en s’attaquant aux facteurs favorables à l’émergence du terrorisme, à la radicalisation et à l’extrémisme violent.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, Jerandi a expliqué que la prévention du phénomène du terrorisme passe par un concept global de développement durable, le renforcement des capacités des pays à vaincre la pauvreté, la garantie de l’intégration sociale et la lutte contre la marginalisation de franges non négligeables de la population.

Jerandi a également insisté sur la nécessité d’adapter les moyens de lutte contre le terrorisme aux progrès numériques et technologiques, d’autant, a-t-il dit, que les terroristes utilisent l’espace virtuel et les réseaux sociaux pour la polarisation des jeunes et la recherche des financements.

Bien que Daech est presque vaincu en Syrie et en Irak, il continue à faire peser la menace sur les pays notamment en Afrique sub-saharienne, a-t-il ajouté.

Il a, à cet égard, appelé au renforcement de la coopération régionale et internationale pour mettre un terme aux conflits et instaurer un climat de stabilité dans les zones de crise, réaffirmant l’engagement de la Tunisie à tout mettre en œuvre pour lutter contre le terrorisme, la radicalisation et l’extrémiste violent et consolider les valeurs humaines.