L’organisation Doc House organise, du 23 au 25 juin 2021, la première édition d’une rencontre annuelle intitulée “Point Doc, focus sur le documentaire” à la Cité de la culture Chedli Klibi.

Organisée en partenariat avec le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), la rencontre comprend une variété d’activités, entre autres des projections de films, mais aussi des panels sur les institutions qui soutiennent le documentaire, la création d’impact et la vie du film documentaire.

Lancée par un collectif de cinéastes et d’académiciens, l’ONG Doc House oeuvre pour la promotion, la distribution et le réseautage professionnel liés au documentaire en Tunisie et de rendre le documentaire accessible à tous les Tunisiens comme outil de sensibilisation et de divertissement.

L’association s’occupe de quatre axes, à savoir le renforcement des capacités des cinéastes documentalistes émergents, soutenir les réalisateurs et les réalisatrices dans la phase de documentation et de recherche, appuyer le réseautage entre les professionnels et les cinéastes émergents et propager la culture du documentaire chez les enfants.