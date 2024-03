“Dar el Bacha sur la voie des Lumières” documentaire du réalisateur tunisien Nawfel Saheb-Ettaba est parmi 15 projets de films africains bénéficiaires des aides du Fonds Francophonie TV5MONDE plus au titre de l’année 2023.

La liste des réalisateurs bénéficiaires a été publiée, le 13 mars, par le Fonds Image de la Francophonie annonçant que “les aides accordées par le Fonds Francophonie TV5MONDEplus en 2023 sont enfin connues en totalité”. “Le délai important entre la sélection effectuée et la publication de la liste des bénéficiaires tient au fait que ces aides ne pouvaient devenir effectives qu’après signature des contrats de cession de droits de diffusion entre les producteurs concernés et TV5 Monde”, peut-on encore lire sur le site du Fonds Image de la Francophonie, principal instrument financier de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en faveur de la production cinématographique et audiovisuelle des Etats francophones du Sud.

Le film de Nawfel Saheb-Ettaba figure parmi cinq longs-métrages documentaires représentant la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et la Tunisie. Un moyen-métrage documentaire du Togo est également parmi les bénéficiaires. La liste des films de fiction comprend trois longs-métrages (Sénégal, Maroc et Caméroun), deux courts (Mali et Burkina Faso) et trois séries (Côte d’Ivoire et Cameroun), en plus d’une série d’animation (Madagascar).

“Dar el Bacha sur la voie des Lumières” (80′- 2024) est produit par les sociétés de production « Stratus Films » (Tunisie) dirigée par Nawfel Saheb-Ettaba et « Praxis Films » (France). Lors des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) 2021, ce film était parmi les lauréat du programme Chabaka destiné aux films en développement. Il a eu un prix de 10.000 dinars qui est accordé par le Centre national du cinéma de l’image (CNCI).

Synopsis : À travers le prisme de l’enseignement en Tunisie, le documentaire “Dar el Bacha sur la voie des Lumières” retrace les bouleversements socio-politiques qui ont secoué le pays de 1830 à l’Indépendance, en 1956. Le film se focalise sur l’emblématique collège pour jeunes filles musulmanes “Dar el Bacha”, fondé en 1900 par Louise René Millet, l’épouse du Résident de France, pendant le Protectorat. Le film porte aussi un éclairage sur les raisons et les circonstances qui ont présidé à l’introduction de la langue française dans l’enseignement et s’intéresse à examiner son apport culturel dans le pays.

Lancé en 2021, le Fonds Francophonie TV5MONDEplus est cogéré par l’Organisation internationale de la Francophonie et TV5 Monde. Il a vocation à soutenir des films et séries des pays francophones du Sud (Afrique, Moyen-Orient, Caraïbes, Asie du Sud-Est et Pacifique) destinés à une diffusion sur la plateforme TV5MONDEplus.

Créé à l’initiative du Gouvernement du Canada, de TV5MONDE et de l’OIF, le Fonds Francophonie TV5MONDEplus est financé par les contributions des Etats et gouvernements bailleurs de fonds membres de l’OIF. Les sociétés de production doivent présenter des projets documentaires, de fiction ou d’animation (courts, longs-métrages ou séries) écrits ou co-écrits par des ressortissants d’Etats ou gouvernements francophones du Sud, et tournés en français.

La Commission de sélection, présidée par TV5MONDE, octroie aux œuvres retenues des financements qui ne pourront être versés par l’OIF qu’après acquisition par TV5MONDE des droits exclusifs de diffusion sur sa plateforme francophone mondiale et gratuite TV5MONDEplus.

Voici la liste complète des films bénéficiaires des aides du Fonds Francophonie TV5MONDEplus 2023:

Longs-métrages de fiction :

Valdiodo, Amina N’DIAYE LECLERC (Sénégal) : 130 000 €

L’héritier des secrets, Mohamed NADIF (Maroc) : 45 000 €

Malgré tout, ENAH Johnscott (Cameroun) : 45 000 €

Longs-métrages documentaire :

Nzonzing, Moimi WEZAM (République démocratique du Congo) : 60 000 €

Baïrey-Hou, bibliothèques du désert, Andrey Samouté DIARRA (Mali) : 50 000 €

Dar el Bacha sur la voie des Lumières, M. Nawfel Saheb-Ettaba (Tunisie), 50 000 €

L’homme qui plante les baobabs, Michel K. ZONGO (Burkina Faso) : 30 000 €

RESSACS, une histoire touarègue, Intagrist EL ANSARI (Mauritanie) : 20 000 €

Moyen-métrage documentaire :

Son rythme vie, Jeannine Dissirama BESSOGA (Togo) : 25 000 €

Courts-métrages de fiction :

Etoile, Ousmane SAMASSEKOU (Mali) : 30 000 €

Etonner Dieu, Adama OUEDRAOGO (Burkina Faso) : 20 000 €

Séries de fiction :

Monkam, Narcisse WANDJI (Cameroun) : 100 000 €

Une femme à marier, Jean Jules PORQUET (Côte d’Ivoire) : 100 000 €

L’entretien, Siam Marley (Côte d’Ivoire) : 97 000 €

Série d’animation :

A la recherche du légume star, Louisette Ismaël RATSIVAHINY (Madagascar) : 80 000 €