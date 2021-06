Le projet de réaménagement et de revêtement de la pelouse du Stade du 15 Octobre avance se trouve à un stade très avancé, et donc sera prêt pour le premier match du CA Bizertin de la saison prochaine. L’annonce a été faite par la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle par intérim, Sihem Ayadi, à l’occasion d’une visite de travail dans le gouvernorat de Bizerte.

Accompagnée du gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider, elle a affirmé que ” tous les projets sportifs et de jeunesse précédemment suspendus dans la région ont été relancés en collaboration avec les autorités régionales et locales. Selon elle, les mêmes démarches entreprises pour résoudre les problèmes du Stade du 15 Octobre ont été appliquées pour le projet d’engazonnement et de réaménagement du stade Aziz Ben Jaballah de Menzel Bourguiba, en plus de la restauration de la piscine municipale de Bizerte.

Concernant l’entretien et la restauration des installations sportives, la ministre a appelé à envisager la formation de spécialistes dans ce domaine et la création d’institutions spécialisées, avec le concours des municipalités, en nommant du personnel spécialisé et des techniciens pour prendre en charge les travaux d’entretien et de réparation des projets sportifs.

De son côté, le gouverneur de Bizerte a indiqué que le conseil régional a accordé une somme de 300 000 dinars comme compléments aux fonds alloués par le ministère pour les travaux du stade du 15 octobre s’élevant à 1,450 million de dinars, tout en mobilisant les efforts des délégations et du tissu institutionnel pour fournir les matières premières nécessaires au réaménagement extérieur de tout le complexe sportif.

Il a expliqué que les autorités régionales ont également prévu une dotation financière supplémentaire de 100 000 dinars pour le réaménagement du stade Aziz Jaballah sans compter les fonds alloués dans le cadre du programme de développement intégré et du programme de développement régional pour la mise en œuvre, la préparation et la réhabilitation d’un certain nombre de salles de sport, de terrains de quartiers, et pour les travaux d’éclairage et d’engazonnement des terrains de Ousja, Ghezela, El Alia, Mateur et d’autres.