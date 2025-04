Une séance d’évaluation de l’état des installations sportives et de jeunesse fermées et inexploitées dans les régions s’est tenue, ce jeudi, sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali.

Le ministère précise, sur sa page officielle facebook, que cette réunion avait pour objectif de proposer un projet de réhabilitation et une vision globale pour sauver ces infrastructures et les remettre en service.

La séance qui s’est déroulée en présence du Directeur général de la Cité Nationale Sportive, Kaies Bouzayène, a permis d’examiner les possibilités de sauver ces installations qui sont au nombre de 23, réparties sur 12 gouvernorats.

Réalisés par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU), ces espaces sont restés inexploités pour de multiples raisons, tels que le manque d’entretien par certaines municipalités, l’absence de raccordement aux réseaux d’électricité et d’eau, le manque d’équipements, ou encore la dégradation structurelle représentant un danger pour les sportifs, ce qui a conduit à leur délaissement les exposant au vandalisme et au vol, précise le ministère.