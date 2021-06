La 4ème édition du Festival de l’Environnement, “Envirofest” se tiendra du 11 au 16 juin à la Cité de la Culture.

Au programme de l’Envirofest la projection de Films engagés pour l’environnement, l’organisation d’ateliers d’écriture et de réalisation de films et documentaires sur l’environnement outre la vente de différents produits bio et ecolo , etc.

un Village Environnemental sera organisé à cet effet et connaîtra la participation de nombreuses associations, des startups, des créateurs et des artisans militants pour la préservation de l’environnement qui vont présenter leurs projets, initiatives, et animeront des activités et des ateliers.

Le Collectif Zéro Déchet Tunisie (CZDT) animera dans ce cadre un Pavillon de quatre stands du 11 au 13 juin au Village Environnemental à la Cité de la Culture.

Le village s’articule autour des thématiques suivantes : La Consommation Responsable, l’éducation environnementale, la gestion, le recyclage et la valorisation des déchets, la protection de la biodiversité et l’éco-art.

Une première, action inclusive entreprise par REACT en collaboration avec ASEST, pour donner accès à l’éducation environnementale pour les enfants sourds et malentendants.

Au programme : des visites guidées avec un interprète et des films accessibles aux sourds et malentendants.

Des sessions seront organisées pour débattre des films et documentaires avec des scientifiques, chercheurs et experts.

Le Collectif Zéro Déchet Tunisie est un ensemble de citoyens et d’associations qui militent pour la préservation de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie, à travers la promotion du concept Zéro Déchet en Tunisie