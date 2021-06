La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) et la Société du Réseau Ferroviaire Rapide de Tunis (SRFRT) ont appelé, samedi 5 juin 2021, les citoyens et les usagers de la route à rester à l’écart des voies ferrées reliant la Manouba, El Bortal et Gobaâ.

Cette mise en garde intervient en raison des travaux d’électrification de la ligne du réseau ferré dans cette zone, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué.

Des tests techniques seront effectués le long de ces lignes ferrées, a encore précisé la même source, exhortant les citoyens à emprunter les passages supérieurs piétons et ceux gardés par les agents de la sécurité ferroviaire.

Ces tests techniques sont menés dans l’objectif de vérifier la conformité du trains et matériel, nouvellement acquis, aux spécifications techniques du fabricant, et ce dans le cadre de l’achèvement des travaux du projet du Réseau Ferroviaire Rapide, notamment la ligne reliant Barcelone et Bougatfa, qui va entrer en exploitation fin juillet 2021.