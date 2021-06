Deux accords de dons, d’une valeur globale de 1,867 million de dinars, ont été signés, mercredi, à Tunis, entre la Tunisie et la Banque Africaine de Développement (BAD), a annoncé le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement.

Le premier accord de don, d’un montant de 480 mille de dinars est destiné au financement de l’élaboration d’une étude sur le projet d’aménagement des zones montagneuses du nord-ouest, alors que le deuxième accord de don d’un montant de 1,387 million de dinars, servira à appuyer la mise en application de projets de partenariat public-privé.

Ali Kooli, ministre de de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement et le directeur général du Bureau régional de la BAD pour l’Afrique du Nord, Mohamed El Azizi, qui ont signé les accords de dons, sont revenus, sur le programme de coopération financière bilatérale, pour 2021, en termes de financement de projets de développement et de soutien budgétaire.

Ils ont passé en revue, les résultats de la nouvelle stratégie, lancée par la BAD, sur le développement du secteur pharmaceutique en Afrique, tout en œuvrant à soutenir les capacités techniques, logistiques et humaines des entreprises actives dans ce secteur et en établissant des partenariats régionaux pour impulser la coopération dans ce domaine.

Un wébinaire sera, bientôt, corganisé par la BAD et le ministère tunisien de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement en vue de discuter des étapes pratiques pour concrétiser les résultats de cette stratégie, à travers un partenariat public-privé, a indiqué la même source.