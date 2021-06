La quatrième édition du Festival International DOCUMED – Cinéma Documentaire Méditerranéen en Tunisie- se tiendra du 6 au 20 juin 2021, avec au programme une sélection de 25 films et presque autant de rencontres pour le seul panorama documentaire en Tunisie.

La 4ème édition du Festival aurait dû se dérouler en salles. En raison des conditions sanitaires, elle passe en ligne et s’ouvre à un public plus large puisque tous les films seront accessibles sur internet en Tunisie et dans le monde, gratuitement et sans interruption, pendant deux semaines, du 6 au 20 juin 2021.

L’accès aux films en provenance de 12 pays (Tunisie, France, Italie, Espagne, Allemagne, Autriche, Argentine, Danemark, Albanie, Corée du sud, Suisse et Portugal) se fera via le lien suivant www.documedtunisie.com/

Selon Fethi Saidi, Fondateur et directeur du Festival, DOCUMED a la volonté d’offrir une vitrine à la création cinématographique de la région méditerranéenne.

Véritable vivier artistique, il se consacre à la promotion du genre et propose depuis 4 ans un espace de diffusion qui attire les passionnés du film documentaire et éveille la curiosité du public par la variété cinématographique, les rencontres avec des œuvres et des personnages.

Au fil des ans, la diversité des films invités par le festival DOCUMED a offert des ouvertures sur d’autres cultures et sur des modes de vie différents. Cette diversité des pays et des territoires visitées a aussi permis de connaître ou de sortir de l’oubli des thématiques passées comme actuelles. Un festival, toujours à la recherche des films les plus inventifs, indépendants, engagés, et qui contribuent à la notoriété de notre pays.

les sélections de films tentent à chaque édition d’éclairer et de mettre à l’honneur une multitude de visions cinématographiques qui s’expriment pour aider à comprendre un monde en perpétuel transformation.

Avec des films documentaires qui peuvent aussi être un refuge, un espace où l’on peut s’arrêter, s’émouvoir et respirer. Si le confinement nous a pour beaucoup isolés depuis plus d’un an, les 26 films qui composent la moisson de cette année mettent au centre de leurs histoires l’importance du collectif, de la communion et du partage dans ce contexte, la programmation comporte des films qui reflètent la complexité du monde en explorant des sujets tels que la musique et les chants en tant qu’espace d’échanges sociaux, d’expression des sentiments et des idées, mais aussi des thématiques sur les passions de l’art, de la nature et du sport.

D’autres documentaires embarquent dans la réalité des conditions de travail précaires des employés de maison comme ceux des livreurs dans des nouveaux modes de vie ébranlés par une économie numérique mondialisée.

Alors que le peuple palestinien continue de subir les pires des conditions d’humiliation d’une injustice aveugle, le festival accentue encore un peu plus, pour cette édition son engagement pour son droit à un Etat et à une terre à travers des films qui expriment ses épreuves et sa volonté de victoire.

Le pôle DocuMed de l’Association Cinéma Documentaire Tunisien organise annuellement le Festival du Cinéma Documentaire Méditerranéen en Tunisie qui propose un panorama de la production documentaire des pays Méditerranéens durant les deux dernières années.

Il diffuse des films documentaires de création en provenance des pays du pourtour méditerranéen consacrés à des enjeux sociétaux et politiques comme à des aspects anthropologiques et culturels de la région.

Il a pour but de promouvoir le rayonnement et la diffusion de films documentaires et de favoriser les échanges entre professionnels, créateurs et public dans un esprit d’ouverture sur les diversités anthropologiques, culturelles et sociales.