Mabrouk Korchid, vice-président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) chargé des relations avec l’autorité judiciaire et les instances constitutionnelles, a adressé, vendredi 28 mai 2021, des requêtes à la ministre de la Justice par intérim et au secrétaire général du Parlement en vue d’obtenir la liste et les motifs des demandes de levée de l’immunité relatives aux députés en exercice.

” L’objectif est d’établir la vérité face aux déclarations contradictoires sur les demandes de levée de l’immunité parlementaire, et de vérifier s’il n’y a pas eu laxisme ou manipulation émanant d’une partie quelconque “, a-t-il indiqué dans une déclaration à l’agence TAP.

Il a dans ce sens expliqué que les demandes de levée de l’immunité reçues par le parlement doivent être examinées par la Commission du règlement intérieur, l’immunité, les lois parlementaires et les lois électorales qui élabore un rapport et le remet au Bureau de l’Assemblée, qui le soumet à son tour à la séance plénière.

Korchid (hors groupe) met en garde contre d’éventuels manquements, manipulations ou tentatives de dissimulation dans ce dossier en vue de protéger les députés concernés, ce qui constituerait, a-t-il prévenu ” un crime commis dans le cadre du clientélisme politique “.

Maher Madhioub (Ennahdha), vice-président de l’ARP chargé de l’information et de la communication, avait réaffirmé, jeudi 27 mai, lors d’une conférence de presse qu'”aucune demande de levée de l’immunité n’est parvenue au Parlement “.

Mohsen Dali, porte-parole officiel du pôle judiciaire économique et financier, a déclaré à l’agence TAP que le pôle a déposé le 7 janvier 2021 une demande de levée de l’immunité parlementaire de Ghazi Karoui (Qalb Tounès) et reçu une décharge dans ce sens.

Le député Nabil Hajji (Bloc démocrate) a affirmé jeudi à l’agence TAP que la réponse à la demande d’accès à l’information adressée au ministère de la Justice révèle que 29 demandes de levée de l’immunité ont été adressées au parlement au cours du précédent et actuel mandat, dont 19 concernant des députés aujourd’hui en exercice.