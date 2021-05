La société pétrolière et gazière indépendante Panoro Energy ASA vient de tenir son assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 à Oslo, et les nominés figurant dans la convocation à l’Assemblée générale ont été élus administrateurs de la société.

Ainsi, Julien Balkany et Torstein Sanness ont été respectivement reconduits dans leurs fonctions de président et de vice-président du Conseil d’administration.

Par ailleurs, Panoro Energy ASA annonce avoir enregistré un chiffre d’affaires record de 77,2 millions USD au premier trimestre de cette année, avec un résultat EBITDA de 25,3 millions USD, mettant en évidence les effets d’échelle des acquisitions annoncées par la société, qui ont été ou sont en cours de réalisation.

Sur une base de reporting IFRS, Panoro a réalisé un chiffre d’affaires brut de 11,8 millions USD, un EBITDA de 5,3 millions USD et un EBIT de 3,2 millions USD au premier trimestre de cette année.

Panoro note également aujourd’hui un taux de production cible 2021 d’environ 9 500 b/j, comparé au niveau actuel de 8 000 b/j, et estime que la production moyenne en 2023 atteindra plus de 12 000 b/j.

John Hamilton, PDG de Panoro, a commenté ces résultats en ces termes : « Le premier trimestre de 2021 est la plus importante de notre histoire. Grâce à l’acquisition annoncée en février, Panoro se transforme. Nous pouvons maintenant pointer vers une activité de production diversifiée dans trois pays, une base de réserves à long terme et de ressources conditionnelles, et un vaste portefeuille d’exploration. Les flux de trésorerie qui en résultent et un bilan solide garantissent que Panoro est entièrement financé par ses plans de croissance organique et positionné pour payer des dividendes en espèces en 2023. À court terme, nous pouvons nous attendre à la mise en service de cinq nouveaux puits de production et de deux puits d’exploration à percer. Nous sommes impatients de mettre les actionnaires au courant de cette trajectoire de croissance passionnante ».

Il est à noter dans ce cadre que la production moyenne en Tunisie au cours du premier trimestre de 2021 a été de 4 543 b/j bruts en moyenne (1 336 b/j net).

D’un autre côté, une levée de 96 000 bbls nets à Panoro a été réalisée au cours de ce premier trimestre 2021 en Tunisie, atteignant un prix d’environ 60 USD/bbl. Des levées intérieures supplémentaires ont également complété les revenus pour cette période.