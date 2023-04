Pétrole : Sfax Petroleum Corporation devient une filiale 100% de Panoro Energy

Panoro Energy ASA annonce avoir conclu un accord définitif avec Beender Tunisia Petroleum Limited («Beender») pour acquérir la totalité de la participation minoritaire de 40 % dans le capital de la société Sfax Petroleum Corporation AS («SPC»), qu’elle ne détenait pas encore, pour une contrepartie totale de 18,2 millions de dollars américains en numéraire et en actions.

Pour rappel, SPC détient, d’une part, à travers sa filiale Panoro TPS (UK) Production Limited, 49% des droits, intérêts et obligations dans les concessions d’exploitation opérées par la société Thyna Petroleum Service SA («TPS») situées dans la région de Sfax en onshore et offshore peu profond, et, d’autre part, à travers sa filiale Panoro Tunisia Exploration AS, 87,5% des droits, intérêts et obligations de l’entrepreneur sur le permis d’exploration de Sfax Offshore (“SOEP”) et la concession d’exploitation de Ras El Besh (“REB”), tous deux situés au large de Sfax.

Avant l’acquisition, la participation effective de Panoro dans SPC s’élevait à 60% (soit une participation indirecte de 29,4% dans les concessions d’exploitation opérées par TPS et une participation indirecte de 52,5% dans SOEP et REB).

Avec la réalisation de cette acquisition, la participation de Panoro dans SPC passe à 100 % (soit une participation indirecte de 49% dans les concessions d’exploitation opérées par TPS et une participation indirecte de 87,5% dans SOEP et REB). Ainsi, SPC devient une filiale à 100% de Panoro.

John Hamilton, CEO de Panoro, a commenté cette acquisition : « Il s’agit d’une transaction cohérente et fortement relutive pour Panoro qui s’inscrit dans le cadre notre stratégie de croissance. Cette opération augmente significativement notre participation dans les actifs pétroliers de TPS en production, où nous avons acquis une connaissance approfondie grâce à notre rôle d’opérateur conjoint aux côtés de notre partenaire, à savoir la compagnie pétrolière nationale tunisienne ETAP (Entreprise tunisienne des activités pétrolières, ndlr) depuis 2018, ainsi qu’au sein du permis d’exploration Sfax Offshore ».

Et d’ajouter : « Les actifs de TPS sont des champs pétroliers à faible coût, à longue durée de vie avec un historique de production stable et des volumes importants de pétrole à récupérer, tandis que le permis d’exploration de Sfax Offshore, dont la Concession Ras El Besh en est issue, contient trois découvertes de pétrole et de nombreux prospects identifiés à proximité d’infrastructures existantes ».

Le CEO de Panoro poursuit : « Nous souhaitons remercier Beender de nous avoir accompagné et permis d’accélérer, en tant que partenaire minoritaire, le développement de notre filiale tunisienne et nous les accueillons maintenant au capital de Panoro comme actionnaire ».

Julien Balkany, résident du Conseil d’administration de Panoro, dira pour sa part : « Nous sommes très heureux de finaliser cette acquisition ciblée et complémentaire de près de 3 millions de barils de pétrole de réserves 2P et d’une production quotidienne nette de 800 à 900 barils par jour. Cette transaction démontre notre engagement à continuer d’investir de manière conséquente en Tunisie et nous offre l’opportunité de poursuivre et renforcer notre présence dans la région de Sfax. Nous espérons jouer un rôle central dans la consolidation et l’essor du secteur en Tunisie. Le prix d’achat attractif signifie que cette acquisition sera immédiatement relutive pour les actionnaires de Panoro et s’inscrit dans notre stratégie de générer de la croissance et surtout de la valeur grâce, en partie, au savoir-faire et dynamisme de nos équipes sur place ».

—————

À propos des actifs TPS

Les actifs TPS comprennent cinq concessions de champs pétroliers dans la région de la ville de Sfax, onshore et en eaux peu profondes au large de la Tunisie. Les concessions sont Cercina, Cercina Sud, Rhemoura, El Ain/Gremda et El Hajeb/Guebiba.

Les champs pétroliers ont été découverts dans les années 1980 et au début des années 1990 et ont produit plus de 54 millions de barils de pétrole à ce jour.

La production actuelle est stable à des taux supérieurs à 4 000 barils de pétrole par jour. Environ 50 puits ont été forés dans les champs TPS à ce jour, tandis que certains de ces puits ont été abandonnés, 14 restent en production et 5 puits sont actuellement fermés en attente de travaux ou de réactivation.

Deux puits sont utilisés pour l’évacuation de l’eau produite. Les installations de production sont constituées de diverses installations de têtes de puits, reliées par des pipelines intra-champ aux systèmes de traitement, de stockage et de transport. Le brut est transporté vers un terminal de stockage et d’exportation situé à environ 70 km au sud des actifs à La Skhira.

SPC détient indirectement une participation de 49 % dans les concessions et une participation de 50 % dans la société d’exploitation TPS. En 2022, la production brute des actifs TPS s’élevait en moyenne à 4 232 barils par jour. Panoro voit des possibilités d’augmenter la production et de la ramener à ses niveaux historiques de 6 000 barils bruts.

À propos du permis d’exploration de SOEP

Le permis d’exploration de SOEP, contenant la concession de Ras El Besh, se trouve dans les prolifiques couches de pétrole et de gaz du Crétacé et de carbonate éocène du bassin pélagien au large de la Tunisie. Dans les environs de la zone visée par le permis se trouvent de nombreux champs de production existants dotés d’infrastructures et de capacités inutilisées dont des pipelines et des installations de production.

Le permis est exploité par Panoro Tunisia Exploration AS. Il y a trois découvertes de pétrole sur le permis, Salloum, Ras El Besh et Jawhara, avec un pétrole brut récupérable estimé à environ 20 millions de barils.

En plus de ces découvertes, le permis présente un potentiel d’exploration considérable, avec des ressources potentielles brutes non risquées estimées à environ 250 millions de barils.