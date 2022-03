Après Sofiane Gaied, Panoro Energy accueille Ghislain Boukoubi et Antonino Edjang Ondo

Dans un communiqué publié à Oslo (Norvège), mardi 22 mars 2022, la compagnie pétrolière qui exerce en Tunisie, en l’occurrence Panoro Energy, annonce la nomination de nouveaux directeurs nationaux (Country Managers).

Ainsi, Outre Sofiane Gaied, qui a rejoint Panoro en tant que Country Manager Tunisie en 2018, Ghislain Boukoubi et Antonino Edjang Ondo ont été nommés respectivement Country Manager Gabon et Guinée équatoriale.

Il faut noter que les directeurs nationaux de Panoro sont des ressortissants et des résidents permanents des pays d’exploitation respectifs et sont responsables des activités opérationnelles quotidiennes de Panoro dans le secteur pétrolier et gazier, en collaboration avec des partenaires de coentreprises, des gouvernements hôtes et des régulateurs pour optimiser les niveaux de production et la performance des actifs, le capital et les budgets opérationnels et la gestion de l’allocation des ressources pour répondre aux priorités de l’entreprise.

Chaque responsable de pays est également responsable de la mise en œuvre des investissements sociaux que Panoro peut entreprendre en association avec des initiatives de joint-venture ou ses propres engagements de responsabilité sociale d’entreprise.

A la suite de ces nouvelles nominations, le PDG de Panoro, John Hamilton, a déclaré : « Je suis ravi d’accueillir Ghislain Boukoubi et Antonino Edjang Ondo chez Panoro, lesquels, aux côtés de Sofiane Gaied, veilleront à ce que Panoro ait une présence permanente de gestion locale dans chaque pays où nous avons des opérations de production. Il est essentiel pour le succès à long terme de Panoro que nous attirions et retenions des talents locaux de haut calibre, contribuant à garantir que nous disposions de la plate-forme dans le pays pour investir dans nos actifs, contribuer positivement à nos pays et communautés hôtes et nous engager de manière constructive avec nos parties prenantes et nos partenaires ».