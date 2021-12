La société d’exploration et d’exploitation pétrolière Panoro Energy, cotée à la Bourse d’Oslo, qui détient des actifs de production, d’exploration et de développement en Tunisie, notamment à travers le permis d’exploration offshore de Sfax et la concession Ras El Besh, annonce que le président du Conseil d’administration, Julien Balkany, vient d’acquérir 100 000 actions de la société.

Julien Balkany a acheté 70 000 actions sur le marché libre à un prix par action de 19,3712 NOK. Cette transaction entraîne une augmentation correspondante de la propriété effective de Balkany.

Dans une transaction distincte, Balkany a acquis 30 000 actions de Nanes Balkany Partners I LP, une entité contrôlée aussi par Julien Balkany, au prix par action de 19,37 NOK. Cette transaction n’entraîne pas de changement de la propriété effective de M. Balkany à des fins de déclaration.

Cette acquisition s’est faite donc, dans le cadre de deux transactions. En conséquence, l’homme d’affaires français contrôle directement et indirectement 3 652 970 actions de la Société. En plus de cela, il détient 48 000 options dans la Société.