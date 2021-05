L’Agence nationale de l’emploi et du travail indépendant (ANETI) et l’Agence tunisienne de formation professionnelle, d’une part, et la Fédération nationale des entreprises de bâtiment et des travaux publics relevant de l’UTICA ont signé, lundi 24 mai 2021, un accord en vue de renforcer le partenariat entre les secteurs public et privé.

Cet accord stipule la formation dans 5 spécialités dont notamment l’équipement thermique et sanitaire, la menuiserie, et le bâtiment dans 6 centres de formation qui sont: le centre sectoriel de formation en bâtiment de Ben Arous, le centre de formation en bâtiment et ses filières à Enfidha, le centre de formation et d’insertion professionnelle de Sidi Bouzid, le centre sectoriel de formation en bâtiment de Slimène, le centre sectoriel de formation en Bâtiment de Gabès, et le centre de formation et d’insertion professionnelle de Mahres, a indiqué un communiqué publié par le ministère de la jeunesse, des sports et de l’insertion professionnelle.

Le directeur de cabinet au ministère Riadh Choud, a souligné l’importance du partenariat public et privé dans le secteur de la formation professionnelle pour répondre aux besoins du secteur économique en main d’œuvre et compétences, appelant à intensifier les sessions de formation visant à valoriser le travail en général.

De leur côté, le directeur général de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle, Zied Rouissi, et la directrice générale de l’ANETI, Ferihane Korbi Bousofara, ont soulevé l’importance de la formation et l’emploi dans le cadre d’un partenariat avec les secteurs de la production.

Selon le même communiqué, cet accord de partenariat s’inscrit dans le cadre de la coopération Tuniso-Allemande entre le ministère de la jeunesse, des sports et l’insertion professionnelle et le centre de formation de l’organisation patronale Bavaroise pour la formation dans le secteur du bâtiment.