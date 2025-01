Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, vendredi, au Palais du gouvernement, à La Kasbah, un conseil ministériel restreint consacré à l’examen des mesures tendant à régler les créances des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) et à renforcer la flotte de transport urbain.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, le conseil a décrété une série de décisions visant à renforcer la flotte de transport, notamment la poursuite du programme d’investissement dans le secteur des transports publics terrestres, à travers la fixation des modalités de financement nécessaires pour l’acquisition de 418 nouveaux bus supplémentaires, en plus des 300 nouveaux bus dont les procédures d’acquisition ont été achevées.

Les décisions comprennent, également, le lancement d’un appel d’offres pour l’acquisition de 30 nouvelles rames de métro ainsi que les équipements de maintenance nécessaires.

Le conseil a, en outre, décidé de doter la Société des Transports de Tunis (Transtu) de fonds annuels qui seront affectés au titre de la réhabilitation des bus et des rames de métro, au titre de la maintenance et aux fins de conclure les contrats nécessaires à cet effet.

Il a été, également, décidé de poursuivre le programme de maintenance nécessaire pour réutiliser les rames de métro, ce qui permettra d’exploiter de nouveau 20 rames.

Le conseil a, par ailleurs, appelé le département des transports à élaborer des plans de restructuration visant les entreprises publiques de transport terrestre, maritime et aérien. Le but étant de garantir les attributs de la gouvernance, de consacrer une gestion efficiente et de promouvoir la qualité des services.

Une fois élaborés, ces plans de restructuration doivent être soumis à l’approbation dans les plus brefs délais, précise le communiqué.

En ce qui concerne le secteur des travaux publics, le Conseil a décidé de déterminer les créances des BTP qui travaillent avec les ministères.

Dans ce contexte, il a donné son aval pour allouer des fonds nécessaires afin de rembourser une grande partie de ces créances en consécration des mesures prévues par la circulaire du chef du gouvernement n°27 de 2024. A cet effet, le conseil a appelé à coordonner avec la Banque centrale de Tunisie (BCT) pour permettre aux constructeurs d’obtenir les garanties financières nécessaires auprès des banques afin de participer aux appels d’offres publics.

Prenant la parole, le chef du gouvernement a souligné que cette réunion s’inscrit dans le droit-fil de la concrétisation des recommandations du Président de la République en vue d’accélérer l’avancement des grands projets d’infrastructure et la nécessité de les achever dans les plus brefs délais, notamment à la lumière de la disponibilité des fonds qui leur sont alloués.

Un tel objectif, a-t-il ajouté, nécessité des solutions urgentes afin que les citoyens puissent se déplacer dans des conditions décentes qui préservent leur dignité et leur sécurité, conformément aux droits garantis par la constitution.

Il a, également, souligné l’importance d’accélérer le rythme d’achèvement des projets et de surmonter autant que possible les difficultés d’ordre procédural et financier entravant l’exécution des projets bloqués étant donné qu’il s’agit bien d’une “priorité absolue” du gouvernement.

Kamel Maddouri a, par ailleurs, souligné que le gouvernement met tout en œuvre actuellement pour garantir les ressources financières nécessaires afin de purger les dettes dues aux prestataires de l’Etat dans tous les domaines, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, dès lors qu’il s’agit d’une mesure permettant de stimuler l’économie nationale et de relancer le circuit économique.

Le chef du gouvernement a, d’autre part, réaffirmé l’engagement du gouvernement à développer les services de transport public en accélérant la mise en œuvre du programme de modernisation de la flotte. Pour ce faire, il va procéder à l’augmentation du nombre de bus et de rames de métro, ce qui ne manquera pas de garantir des services de transport sûrs, confortables et rapides dans les différentes régions du pays.

Il a, en outre, mis l’accent sur l’impératif qu’il y à améliorer la gouvernance des sociétés de transport public et de promouvoir l’efficacité et la qualité de leurs services.

La réunion du conseil ministériel restreint s’est déroulée en présence des ministres concernés par ces deux dossiers.