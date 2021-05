La Chambre syndicale nationale des crèches et des jardins d’enfants relevant de l’UTICA dénonce la décision de la présidence du gouvernement et du ministère de la Femme, qui exclut les chambres syndicales régionales des commissions de contrôle des espaces d’enfants (jardins et crèches) dans les gouvernorats.

Dans un communiqué publié lundi 24 mai 2021, elle à la révision de cette décision, rendue publique le 21 mai 2021, concernant l’adhésion des chambres régionales des jardins d’enfants, en tant que membres permanents dans les commissions régionales de suivi et de contrôle des espaces anarchiques qui accueillent les enfants illégalement.

La Chambre nationale syndicale des jardins d’enfants et des crèches relevant de l’UTICA a tenu également a rappelé qu’elle est le représentant légal et “le plus représentatif de la profession” et qu’elle a “demandé et veillé à créer les commissions régionales de contrôle, depuis 2014, dans le souci d’organiser le secteur et de garantir l’intérêt des enfants”.

Ces commissions régionales étaient composées d’un représentant permanent des chambres régionales des jardins d’enfants et des crèches dans chaque gouvernorat, “qui n’était pas dans l’obligation d’obtenir une autorisation ou une quittance de dépôt des cahiers de charges”. La décision d’annuler l’adhésion des chambres régionales des jardins d’enfants et des crèches dans ces commissions est “une protection pour les intrus à la profession et un coup dur pour le secteur organisé et pour l’intérêt des enfants”, estime la chambre.