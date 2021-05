Le Conseil de coopération économique tuniso-libyen (LTECC) vient de lancer un appel aux sociétés de promotion immobilière, aux institutions financières, aux entreprises d’ingénierie et de décoration d’intérieur et aux hommes d’affaires tunisiens, pour participer à la troisième édition du salon international de la construction et de la promotion immobilière “SKYLINE 2021” (B2B) qui se tiendra à Tripoli du 6 au 9 juin 2021.

Le conseil a précisé que le dernier délai pour réserver un stand dans le pavillon tunisien est fixé pour le 27 mai 2021. Ce salon est organisé par la société ATEX Exhibition avec la participation du LTECC, et parrainé par le projet “2 780 logements” de l’Autorité de mise en œuvre des projets de logement et d’équipements collectifs.

Ce salon enregistrera également, la participation de plusieurs décideurs et grandes entreprises opérant dans les domaines de la construction, de l’équipement et de la promotion immobilière dans les secteurs public et privé, à l’instar de la Société libyenne du Pétrole, le projet de 2 780 logements, Al Watan pour l’investissement et le développement urbain, la Société de la zone franche de Misrata, le Conseil de coopération économique tuniso-libyen, le conseil libyen pour la construction, l’Agence du développement et de l’investissement immobilier de l’Etat libyen …