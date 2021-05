Le ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk, a souligné l’impératif pour la Tunisie d’adhérer au ” Protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs “, estimant que ce protocole renforcera la sûreté et la sécurité dans le domaine de l’aviation civile.

S’exprimant lors d’une séance d’audition, tenue vendredi 7 courant, à l’initiative de la Commission de législation générale de l’ARP, le ministre a expliqué que ce protocole contribuera, aussi, au renforcement des dispositions de sûreté de l’aviation mondiale en élargissant le champ de la reconnaissance légale des agents de sécurité à bord des avions et les aspects de la protection juridique disponibles pour tous les voyageurs.

Chakchouk a rappelé, à cette occasion, les dispositions de l’Accord de Tokyo, en tant que l’un des textes juridiques les plus importants traitant les actes affectant l’ordre et la discipline à bord des avions et qui peuvent mettre en danger la sécurité des transporteurs aériens.

Toutefois, il estime que cet accord ne couvre pas tous les cas possibles, ce qui impose l’adhésion de la Tunisie au ” Protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs “.