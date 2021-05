Le syndicat de base des agents de l’établissement de la radio nationale a appelé à accélérer la nomination d’un président directeur général à plein temps et à mettre un terme à deux ans de gestion par intérim qui a empêché la réalisation réformes et altéré la vocation première de l’institution.

Dans une déclaration publiée vendredi soir, le syndicat a dénoncé la persistance du directeur générale par intérim, Lasaâd Eddahech, à inonder l’institution de postes administratifs au détriment du droit des journalistes et techniciens à la promotion. ”

Cela a transformé la radio nationale en un établissement administratif et non médiatique “, a-t-il regretté.

Selon le syndicat, la direction générale a délibérément cherché à provoquer la confusion dans sa dernière déclaration au sujet du programme du conseil de l’administration. Ce dernier étant supposément consacré à l’examen d’un certain nombre de promotions, alors qu’en réalité il a été l’occasion de faire passer davantage de postes administratifs, lit-on de même source.

” Il est impératif d’adopter le principe de transparence dans l’octroi de ces postes, conformément à des objectifs et programmes clairs “, insiste le syndicat de base.

Et d’ajouter, l’institution de la radio a procédé, depuis un certain temps, à des recrutements arbitraires en dehors de ses besoins, ce qui a fait que la masse salariale dépasse de 80% le budget de la radio et causé un déséquilibre financier dans l’institution.

Le syndicat a, par ailleurs, précisé que l’établissement ne dispose pas des conditions adéquates de travail, faisant observer que le personnel travaille dans des espaces non aérés et non désinfectés.

Le syndicat note que la radio nationale est d’abord un média où la priorité est accordée au développement des contenus médiatiques, à travers la mobilisation de tous moyens pour améliorer sa compétitivité et renforcer son rayonnement.

L’absence de gestion et d’encadrement sont à l’origine de la multiplication des fautes professionnelles au cours des dernières années, selon la même source.