La ligue professionnelle de basket nord-américaine NBA a annoncé un nouveau contrat de diffusion aux Etats-Unis qui se chiffre à 76 milliards de dollars au total.

L’engagement qui intègre notamment Amazon Prime porte sur onze ans, de 2025 à 2036, a indiqué la NBA dans un communiqué.

Il s’agit du deuxième plus gros contrat de diffusion d’événements sportifs jamais conclu dans le monde, derrière les 100 milliards de dollars obtenus en 2021 par la ligue professionnelle de football américain NFL, également sur 11 ans.

Disney, via ses chaînes ESPN et ABC, conserve les droits télévisés de la ligue aux Etats-Unis, qu’il partagera avec le groupe NBC et Amazon.

Ce nouveau partenariat permet au championnat de poursuivre la diversification de ses canaux de diffusion, en accordant davantage d’importance à la vidéo en ligne.

Outre le service à la demande Amazon Prime, NBC va aussi programmer des rencontres sur sa plateforme de streaming Peacock.

Quant à ABC, si son service ESPN+ ne propose pas de NBA pour l’instant, il prévoit de lancer à l’automne 2025 une version plus proche de celle de sa chaîne câblée ESPN qui retransmet des matches de la ligue.