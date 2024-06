Un protocole d’accord et des accords de coopération dans le secteur audiovisuel ont été signés, jeudi, à Tunis, entre l’Arab State Broadcasting Union (ASBU) et la Chine représentée par “The National Radio and Television Administration (NRTA)”.

Le mémorandum d’accord a été signé à l’occasion du forum de coopération sino-arabe dans le domaine audiovisuel organisé dans le cadre de la 24ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision organisée à la Cite de la Culture à Tunis.

Le forum sino-arabe dans le domaine audiovisuel a eu lieu sous la supervision du Vice-ministre chinois Dong Xin, du président de l’ASBU, Mohammed bin Fahd Al-Harthi et du Directeur général de l’Asbu, Abdul Rahim Suleiman.

La cérémonie de signature a eu lieu en présence de l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wan Li, et d’un certain nombre de professionnels de l’audiovisuel, chinois et arabes. En vertu de ces accords, les deux parties, chinoise et arabe, s’engagent dans le développement du partenariat dans le secteur audiovisuel et l’échange d’expériences et d’expertise dans ce domaine.

A cette occasion, le vice-ministre chinois a déclaré que le Forum de coopération sino-arabe dans le domaine audiovisuel organisé par la direction générale de la Radio, du Cinéma et de la télévision de Chine en coopération avec l’ASBU, est une plateforme importante pour les deux parties.

Ce forum vise le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine des médias audiovisuels avec les pays arabes, ainsi que la diffusion de programmes arabes en Chine, en plus de soutenir les productions conjointes entre les deux parties fait savoir le vice-ministre chinois.

Il a encore annoncé l’existence de plateformes électroniques en Chine dans le secteur de l’audiovisuel qui diffusent massivement en langue arabe. Ces plateformes sont devenues un moyen assez important d’échange et de coopération audiovisuels sino-arabes.

Il a déclaré que le bureau d’information relevant du haut conseil des Affaires d’État en Chine et la radio et la télévision chinoises participent au festival de l’ASBU depuis 2016 afin d’encourager et de soutenir les institutions audiovisuelles à élargir le champ des échanges et de la coopération avec les pays arabes dans les domaines du droit d’auteur et de la coproduction de contenu.

Le vice-ministre chinois a parlé d’une vingtaine d’institutions de son pays actives dans l’audiovisuel a fait la présentation et la promotion de plus de 70 œuvres sans le Monde arabe. Les relations de partenariat dans l’audiovisuel devront se renforcer davantage, ce qui devrait favoriser le développement bilatéral, a-t-il estimé.

Il a annoncé qu’en 2023, la Chine a atteint des taux de suivi élevés pour les productions audiovisuelles, à l’intérieur du pays comme à l’étranger, et qui sont reparties à travers le monde entier. Le marché des logiciels chinois en ligne a réalisé des revenus de près de 37 milliards de yuans chinois, a fait savoir le diplomate.

Il a expliqué que la Chine et la région arabe regorgent d’un riche patrimoine culturel en plus des visions et objectifs communs sur la production de contenus audiovisuels et leur promotion à travers le monde via les médias technologiques modernes.

Il a réaffirmé la disposition de de son pays à développer des partenariats avec les pays arabes, ce qui se traduit par ce Forum sino-arabe dans le domaine audiovisuel, en présence de professionnels des deux côtés pour échanger les idées, les expériences, l’expertise et le réseautage.

Le directeur général de l’ASBU a évoqué l’importance de ce forum entre la Chine et l’ASBU pour renforcer les opportunités de partenariat dans de nombreux domaines liés au secteur audiovisuel, en particulier les programmes de formation et de coopération dans l’Intelligence Artificielle.

La coopération avec les médias chinois constitue l’une des stratégies que l’ASBU oeuvre à développer afin de renforcer l’échange d’expériences et d’expertise dans ce domaine. Les liens de coopération entre la Chine et les pays arabes remontent a de très longue date.

Cette année marque le 20ème anniversaire de la création du forum de coopération sino-arabe et coïncide avec le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Tunisie (10 janvier 1964).

La visite d’Etat du président de la République, Kaïs Saïed, en République populaire de Chine, du 28 mai au 1er juin 2024, a été l’occasion de renforcer les relations entre les deux pays à plusieurs niveaux notamment le volet culturel. Il y a eu la signature de trois accords dans l’audiovisuel : un accord de coopération entre l’établissement de la radio nationale et la Radio nationale de Chine (CNR), un accord de coopération entre l’établissement de la télévision tunisienne et le Groupe des médias de Chine et un accord de coopération entre l’Agence Tunis Afrique Presse et l’Agence de presse Xinhua.

Placée sous le signe du soutien à la Palestine, la 24ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision se déroule du 26 au 29 juin 2024. Le Festival est organisé par l’Arab state Broadcasting Union en partenariat avec le ministère des Affaires Culturelles, les Établissements de la Radio et de la Télévision tunisiennes et l’organisation arabe des satellites de communication (ArabsaT).