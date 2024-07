L’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a lancé vendredi un guide de bonnes pratiques pour le traitement médiatique du handicap qui a été élaboré conjointement avec ses partenaires nationaux et internationaux, ainsi qu’une coalition nationale regroupant des organisations et des établissements médiatiques.

Le coordinateur des programmes médias et communication au bureau de l’UNESCO en Tunisie Néji Bghouri a indiqué, au cours d’une conférence de presse organisée à la capitale, que ce guide vise à unifier les concepts liés aux questions du handicap de manière à adopter les meilleures pratiques pour le traitement médiatique de ce thème.

A noter que ce guide a été élaboré en coordination avec l’institut de presse et des sciences de l’information, la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) l’organisation IBSAR et l’organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées.

“Ce manuel de référence est fondé sur le principe des droits de l’homme concernant l’approche médiatique liées au handicap et met en relief le rôle important des médias pour l’accès des personnes handicapées à l’information” a souligné Bghouri.

Il a affirmé que les médias sont appelés à traiter les questions du handicap selon les normes éthiques et professionnelles à travers la mise à profit des langues des signes et l’accompagnement des enregistrements vocaux par des texte écrits, tout en évitant d’utiliser des termes vides de sens tels que ” à besoins spécifiques” et “handicapés”.

De son côté, l’experte en sciences humaines et sociales au Bureau d’UNESCO-Maghreb Ines Khelif a souligné que l’UNESCO et ses partenaires ont lancé aujourd’hui une coalition nationale en vue de créer des médias inclusifs et accessibles aux personnes handicapées en Tunisie, qui regroupe des établissements de recherche, de formation et des associations pour la défense des droits des personnes handicapées, ainsi que des organisations internationales, des médias et des députés.

“Parmi les principaux objectifs de cette coalition nationale, figurent notamment la création d’une commission chargée du suivi du traitement médiatique des questions liées au handicap, l’organisation des campagnes de soutien de manière régulière et le lancement d’un prix annuel pour la valorisation des travaux journalistiques de qualité” a-t-elle précisé.