Une convention de coopération a été a été signée hier jeudi 6 juin 2024 entre l’agence Tunis Afrique Presse TAP et l’agence de presse croate HINA, et ce, en marge de la 32ème Assemblée générale de l’Alliance des agences de presse méditerranéennes AMAN qui vient de se tenir les 5 et 6 juin 2024 à Palerme (Italie).

La convention a été signée par le président directeur général de TAP Najeh Missaoui et la directrice générale de l’agence croate Hina, Branka-Gabriela Vojvodic en présence du secrétaire général d’Aman, Georges Penintaex.

La convention porte sur l’échange d’informations et de visites entre les rédacteurs et les techniciens des deux agences ainsi que sur la consolidation des opportunités de formation en faveur des journalistes des deux agences.

Il est à rappeler que la cérémonie de clôture hier à Palerme de la 32ème Assemblée générale de l’Alliances des agences de presse méditerranéennes AMAN a été marquée par la passation de la présidence de l’agence Tunis Afrique Presse (TAP) à l’Agence de presse italienne ANSA.

Ce rendez-vous annuel s’est déroulé en présence des représentants de 20 agences de presse membres d’AMAN dont l’agence TAP, maintenue au conseil d’administration de l’alliance AMAN, en tant que premier vice-président.