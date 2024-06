Une conférence internationale sur la Gouvernance des plateformes numériques : « Construire un Forum mondial de réseaux », sera organisée les 18 et 19 juin 2024 à Dubrovnik, en Croatie, a annoncé l’Unesco.

La Conférence réunira sur trois jours plus de 220 participants dont des représentants d’organisations internationales, d’organisations de la société civile, de conseils de presse, de gouvernements, de plateformes numériques et d’autorités de régulation des médias.

Le Tunisien Tawfik Jelassi, sous-directeur général de l’UNESCO pour la communication et l’information est parmi les intervenants à cette conférence qui verra la participation de plusieurs spécialistes, à l’instar de Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO, Nina Obuljen Koržinek, ministre de la Culture et des Médias de la République de Croatie.

M. Jelassi est titulaire d’un doctorat de l’Université de New York et de diplômes de troisième cycle de l’Université de Paris Dauphine. Au cours de sa carrière, il a été ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l’information et de la communication en Tunisie. En outre, il a occupé des postes de doyen et de professeur dans des établissements d’enseignement de premier plan tels que l’IMD (Lausanne), l’INSEAD (Fontainebleau) et l’École des Ponts (Paris). Il a également été président du conseil d’administration d’un grand opérateur de télécommunications.

Un Forum mondial de réseaux de régulateurs

Cette conférence internationale sera organisée par l’Agence croate pour les médias éléctroniques (AME) avec le soutien de l’UNESCO à l’occasion de la Journée internationale contre le discours de haine (18 juin). Elle sera l’occasion de rallier les réseaux audiovisuels, les médias électroniques, les régulateurs en lignes, et les représentants de réseaux sociaux, contre l’augmentation et la prolifération du discours de haine, de la discrimination et de la xénophobie en ligne.

Le moment fort de cet événement sera le lancement du Forum mondial de réseaux de régulateurs, réunissant les autorités de régulations dans espace mondial et collaboratif, pour discuter des meilleurs pratiques dans la régulation des plateformes numériques.

Cette conférence est la première du genre, réunissant des autorités de régulation du monde entier pour discuter de la gouvernance des plateformes numériques dans une approche multipartite et des droits de l’homme. Du Monde arabe, il y aura la participation du Maroc (Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle- HACA) et de l’Arabie saoudite (Autorité générale de régulation des médias).

Le Continent africain sera représenté par 8 pays : Sénégal (Conseil national de régulation de l’audiovisuel, CNRA), Kenya (Conseil des médias du Kenya), Gabon (Haute Autorité de la Communication – HAC), Ghana (Commission nationale des médias- NMC), Comores (Conseil national de la presse et de l’audiovisuel – CNPA), Congo (Conseil supérieur de la liberté de la communication – CSLC), RD Congo (Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication – CSAC) et Djibouti (Commission nationale de la communication – CNC).

Unis contre les discours de haine

En 2022, l’UNESCO lance l’initiative « pour un Internet de confiance” et publie le 6 novembre 2023, les “Principes pour la gouvernance des plateformes numériques”, dans le cadre de sa stratégie contre le discours de haine en ligne. Ces principes visent à préserver la liberté d’expression et le droit à l’information, tout en s’attaquant à la mé-désinformation et les théories du complot en ligne.

Ils définissent un ensemble de devoirs, responsabilités, and de rôles pour les Etats, les plateformes numériques, les organisations intergouvernementales, la société civile, les médias, les universitaires, les experts et d’autres partenaires, afin de créer un environnement où la liberté d’expression et d’information est le socle du processus de gouvernance des plateformes numériques.

En s’appuyant sur une approche multipartite, l’UNESCO est activement engagé avec les réseaux d’autorités de régulation nationaux et internationaux, afin de promouvoir cette initiative et de supporter la mise en oeuvre des principes.