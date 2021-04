Le personnel du tourisme devrait être prioritaire dans la campagne de vaccination surtout ceux en contact direct avec les clients (agents dans les aéroports et les musées, chauffeurs bus touristiques, guides, personnel hôtelier), a recommandé la Fédération tunisienne des agences de voyage.

Lors d’une réunion de la commission Incoming, organisée mercredi 28 avril 2021 via visioconférence par la Fédération tunisienne des agences de voyage (FTAV), les représentants des agences de voyage ont plaidé pour l’accélération du processus de mise en place des tests antigéniques dans les aéroports , ce qui permettra d’éliminer l’exigence des tests PCR à 72 heures, selon un communiqué publié jeudi, par la fédération sur sa page Facebook.

Plus que 60 agences de voyage ayant participé à cette réunion et ont recommandé la mise en place des solutions nécessaires pour la gestion des clients qui seront testés positifs à l’entrée en Tunisie et les assurances nécessaires pour leur prise en charge en coordination avec les tours-opérateurs (To) et l’élimination de toute exigence ou contrainte pour les clients ayant reçu leurs deux doses de vaccin à l’instar de plusieurs autres pays touristiques.

Les responsables ont appelé, en outre, à supprimer immédiatement la contrainte de 50% de la capacité des véhicules pour le transport des touristes vu que cette contrainte n’est pas appliquée pour l’aérien et à exiger la mise en place du support aérien pour inciter les To à programmer la Tunisie.

La FTAV a indiqué que cette réunion vise à évaluer la situation actuelle et proposer des recommandations urgentes pour essayer de sauver cette saison été 2021 ou du moins comment sortir de cette période avec les moindres dégâts. Elle est tenue dans un contexte très tendu vu l’énorme enjeu de la survie de la majorité des agences de voyages face à une incertitude qui règne sur leur sort causée par l’étendue dramatique de la crise liée au Covid-19 depuis plus d’un an et à l’approche d’une saison estivale qui n’est pas du tout certaine

Et de préciser que les agences de voyage sont déterminées avec une volonté d’œuvrer ensemble pour surpasser les obstacles pour la survie du secteur.

Lors de cette réunion les participants ont débattu plusieurs points tels que : les problèmes de la reprise, les tests PCR (arrivée et départ), les tests rapides aux aéroports, la vaccination du personnel du tourisme, les exigences des TO pour la reprise, la politique pour les clients vaccinés, la Certification ou passeport sanitaire et le transport aérien et support.