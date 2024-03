En prévision de la prochaine haute saison touristique, les premiers responsables de la Fédération tunisienne des agences de voyage et de tourisme (Ftav) se sont relayés, ces derniers jours, dans les médias de la place pour annoncer une révision à la hausse de la tarification des hôtels.

Empressons nous de signaler que selon ces responsables, la hausse ne concernera que le marché extérieur, autrement, uniquement les étrangers.

Dans une déclaration accordée, le 17 mars 2024, au journal d’expression arabe Essabah, Le président de la FTAV Ahmed Betaieb, a indiqué que « cette hausse a été imposée par le taux d’inflation élevé et l’augmentation des prix de tous les matériaux sans exception ».

Intervenant, le 18 mars 2024, sur les ondes de radio Mosaique Fm, le vice-président de la FTAV, Sami Ben Saidane annoncé que « l’application de cette hausse débutera à partir de la prochaine saison estivale ».

Pour lui « le coût d’hébergement du touriste étranger est devenu de plus en plus élevé, particulièrement par l’effet de la multiplication des inspections et le reclassement des établissements hôteliers.

D’après les observateurs, cette hausse des tarifs augure une nouvelle politique visant à mettre fin, un tant soit peu, au bradage des prix et à imposer la destination Tunisie. L’enjeu est d’en faire à terme une destination « 4 saisons » et drainer une clientèle dépensière séduite par l’hôtellerie de charme, le luxe sans ostentation et un service à la hauteur des standards internationaux.

ABS