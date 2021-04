Le ministre des Affaires étrangère, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, effectue, ce mercredi, une visite de travail en Espagne, à l’invitation de son homologue espagnole, Arancha Gonzalez Laya.

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un nouveau round de concertations politiques visant à renforcer davantage les liens historiques d’amitié et de coopération entre la Tunisie et le royaume d’Espagne, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Ces concertations ont également pour objectif d’examiner les moyens de hisser le niveau des relations bilatérales au niveau d’un partenariat stratégique, dans l’intérêt des deux peuples amis, ajoute la même source.

Jerandi rencontrera, lors de cette visite, le roi d’Espagne Felipe VI et la présidente du Congrès des députés, Meritxell Batet.

Cette visite est aussi l’occasion d’approfondir les concertations sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont la coopération dans le cadre du dialogue 5+5, le processus de paix au Moyen-Orient, la coopération avec le continent africain et le rôle que pourront jouer la Tunisie et l’Espagne au sein du Conseil de sécurité de l’ONU.