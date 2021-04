Les institutions publiques et les organisations non gouvernementales (ONG) en Tunisie peuvent soumettre leurs demandes de financement auprès du Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC) de l’Unesco destiné à soutenir les secteurs créatifs dans les pays en développement qui sont Parties à la Convention de 2005.

En 2021, alors que le secteur créatif est confronté à un défi sans précédent causé par la pandémie de la Covid-19, le FIDC réaffirme son engagement à continuer d’investir dans la culture et la créativité en tant que moteur du développement durable, lit-on dans un communiqué publié sur le site de l’Unesco.

Pour sa 12ème édition, cet appel s’inscrit dans le cadre de la célébration de l’Année internationale de l’économie créative au service du développement durable. Il couvre 112 Etats ainsi que les ONG internationales enregistrées dans les pays qui sont Parties à la Convention de 2005.

Ouvert depuis le 17 mars, cet appel à projets sera clôturé le 16 juin 2021 à midi, heure de Paris. Pour la soumission des projets, les institutions et ONG intéressées peuvent se rendre à l’adresse suivante: https://fr.unesco.org/creativity/calls/lappel-demandes-de-financement-du-fonds-international.

Des financements de l’ordre de 10 000 dollars seront alloués pour chaque projet sélectionné qui devra être mis en œuvre sur une durée de 12 à 24 mois.

Tous les projets proposés ” doivent contribuer à terme à un écosystème créatif durable et aux Objectifs de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 “. Ils doivent notamment “contribuer à des changements structurels à travers l’introduction et/ou l’élaboration de politiques et de stratégies ayant un impact direct et structurant sur la création, la production, la distribution et l’accès à une diversité de biens et services culturels”.

L’organisation onusienne rappelle que depuis 2010, le FIDC a investi 8,7 millions de dollars à travers 120 projets dans 60 pays en développement. Ces diverses initiatives ont contribué à l’émergence de systèmes durables de gouvernance culturelle, notamment par la création d’environnement favorable aux entrepreneurs culturels, l’accès à de nouveaux marchés pour les biens et services culturels et l’accessibilité à diverses expressions culturelles.

La Tunisie est parmi les pays ayant bénéficié, en 2011, d’une aide du Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC) destinée au secteur du secteur du livre et de l’édition. Selon le site de l’Unesco, des financements de l’ordre de 50 000 dollars sont attribués au nom du ministère de la culture pour la création, en coopération avec l’Union des éditeurs tunisiens, d’une base de données en ligne, en trois langues, pour plus de 1500 livres tunisiens.

Selon la fiche de présentation, ce site web d’indexation et de promotion du livre tunisien avait pour objectif d’augmenter la visibilité des livres tunisiens et les ventes en ligne. Le projet qui s’accompagne de toute une série de mesures opérationnelles et législatives visant à renforcer l’industrie du livre, devait contribuer à développer le marché national du livre et à lutter contre le non-respect du droit d’auteur et le piratage dans ce secteur.

Le Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC) est un fonds multidonateur institué par l’article 18 de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Son objectif est de promouvoir le développement durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en développement qui sont Parties à la Convention 2005.

Le FIDC promeut la coopération Sud-Sud et Nord-Sud-Sud, tout en contribuant à atteindre des résultats concrets et durables ainsi que des effets structurants, le cas échéant dans le domaine culturel.