Des experts, agriculteurs et agricultrices, tunisiens ont appelé à lancé des certificats de systèmes ingénieux du patrimoine national “SIPAN”, en guise de reconnaissance au niveau national avant d’inscrire ces systèmes agricoles de diversité biologique remarquable à la liste des systèmes ingénieux du patrimoine mondial dits “SIPAM”.

Une telle initiative permettrait de faire l’effort de recherche et d’identification du potentiel des systèmes ingénieux, à l’échelle nationale et facilterait leur candidature à la liste des SIPAM, ont fait remarquer les intervenants au séminaire national, organisé, le 23 mai 2025, à l’UTAP, sur le “renforcement du rôle des femmes dans la conservation dynamique des SIPAM en Tunisie”.

Un appel a été aussi lancé à cette occasion pour soutenir les femmes qui sont les premières protectrices des traditions alimentaires et des systèmes de biodiversité agricole dans le monde.

Pour cette raison, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à travers l’initiative de SIPAM, lancée depuis presque 4 ans, encourage les gouvernements à appuyer, par tous les moyens, les femmes agricultrices et les artisanes.

Car, ce sont elles qui inventent et utilisent les engrais bio, conservent les semences, sélectionnent les variétés locales à partir des collectes et contribuent ainsi à la protection de la biodiversité et aussi jouent aussi un rôle crucial dans la rationalisation de la consommation de l’eau, ce qui contribue à la garantie de la sécurité alimentaire. Elles sont actives dans les coopératives et les petits projets et assurent, par conséquent, la préservation des écosystèmes et l’équilibre social.