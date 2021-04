Voici les nouvelles du marché boursier, pour la semaine du 19 au 23 avril 2021, rapportées vendredi, par l’intermédiaire en bourse Tunisie-valeurs :

– Telnet : Indicateurs d’activité à fin Mars 2021

Telnet a entamé l’année du bon pied. Le chiffre d’affaires s’est hissé de 15,4% à 11,5 MD grâce à la bonne tenue des pôles Recherche et Développement en Ingénierie Produit (+23,6%) et Télécom et Intégration Réseau (+12,7%) compensant la baisse des revenus du pôle services PLM (-20,3%). A fin Mars 2021, L’EBITDA du groupe a augmenté de 36,6% à 2,4 MD avec une marge d’EBITDA de 20,7% contre 17,5% une année auparavant.

– ARTES : Indicateurs d’activité à fin Mars 2021

Au terme du premier semestre 2021, ARTES a affiché une nette progression de ses ventes de 75% à 1 497 véhicules. A la fin du premier trimestre, les revenus ont augmenté 67,4% à 54,8 MD. La marge brute a augmenté de 24,7% à 10,6 MD, soit un taux de marge brute de 19,4% contre 26,1% au terme de la même période en 2020. Le Groupe ARTES (Marque Renault/Dacia/Nissan/Lada) consolide sa position sur le marché des Véhicules au 31/03/2021, avec 1 622 immatriculations et une part de marché de 11,54% contre 1053 immatriculations et 9,03% de part de marché au 31/03/2020.

– Ennakl : Indicateurs d’activité à fin Mars 2021

Ennakl a entamé l’année sur une note positive. A la fin du premier trimestre de 2021, les revenus du concessionnaire tunisien de Volkswagen ont progressé de 61,1% à 114,6 MD. La marge brute a progressé de 27,8% à 17,9 MD. Le ratio masse salariale/CA a baissé de 172 points de base à 3,9%. Ennakl annonce une part de marché en amélioration de 220 points de base à 12,7%.

– OTH : Indicateurs d’activité à fin Mars 2021

OTH annonce une reprise de l’ensemble de ses activités retrouvant leur niveau pré-Covid-19. D’ailleurs, les revenus, au terme du premier trimestre de 2021, ont enregistré une progression de 15,2% à 219,3 MD. Cette croissance a été alimentée par une amélioration 16,8% des ventes à l’export à 184,6 MD, soit 84,2% du chiffre d’affaires global. La dette consolidée du groupe s’est établie à 137,9 MD contre 142,1 MD à fin 2020.