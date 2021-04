L’Organisation des Nations unis pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) – en collaboration avec les ministères tunisiens de l’Education et de l’Enseignement supérieur, et la Commission nationale de lutte contre le terrorisme- a lancé le projet d’appui au système éducatif et aux espaces scolaires par la promotion des droits de l’homme, l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation aux médias et à l’information.

Ce projet, qui a été élaboré en partenariat avec le haut-commissariat aux droits de l’Homme (HCDH), l’ambassade des Pays-Bas à Tunis, a pour objectif la prévenir l’extrémisme violent en milieu scolaire et universitaire.

Il s’inscrit dans le cadre de l’appui apporté par l’UNESCO et le HCDH à l’Etat tunisien dans la mise en oeuvre des plans d’action nationaux pour la prévention de l’extrémisme violent et vise à fournir à tous les élèves les compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, l’égalité des sexes, le renforcement de la culture de la paix et la non violence, de la citoyenneté mondiale.

S’étalant sur une période de 3 ans, le projet a pour but de soutenir techniquement la Commission nationale de lutte contre le terrorisme (CNLCT), les ministères de l’Education et de l’Enseignement supérieur en vue de prévenir les comportements violents des jeunes et promouvoir l’éducation aux droits de l’Homme à la citoyenneté mondiale, aux médias et à l’information.

A noter que le projet d’appui au système éducatif et aux espaces scolaires est financé par l’ambassade des Pays-Bas à Tunis avec une enveloppe de 2 millions de dollars.

Par ailleurs, l’UNESCO et le HCDH appuieront la stratégie nationale de la Tunisie dans la mise en oeuvre de l’objectif de développement durable 4 qui vise à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et à promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous d’ici 2030.

A cette occasion, le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, a déclaré que ce projet cible essentiellement les élèves et les étudiants en vue de prévenir et contrer l’extrémisme violent en milieu scolaire à travers des activités culturelles et sportives, notamment durant la période de la pandémie de la Covid-19.

De son coté, la responsable des programmes éducation du bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, Helene Guiol, a affirmé que ce projet vise à lutter contre l’extrémisme violent et les discours haineux par le biais des programmes éducatifs dans les écoles primaires, les lycées secondaires et les universités.