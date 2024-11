Un rapport sur la transformation numérique au sein des systèmes éducatifs dans les pays du Maghreb y compris la Tunisie, lancé mardi par l’organisation des nations unis pour l’éducation, les sciences et la culture (UNESCO) à Tunis sous le titre “de chenille à Papillon”, a souligné l’importance d’intégrer la transformation numérique dans la gouvernance de l’enseignement et de la considérer comme un axe stratégique.

Le directeur du bureau régional de l’Unesco pour le Maghreb Eric Falt a indiqué au cours d’une conférence, organisée au centre international de formation des formateurs et de l’innovation pédagogique à Tunis, que ce rapport qui a été élaboré avec les ministères de l’éducation de la Tunisie, d’Algérie, de Libye, du Maroc et de Mauritanie, comprend une série de bonnes pratiques et des recommandations stratégiques pour renforcer la transformation numérique dans la région du Maghreb, guider les politiques publiques et les investissements et faciliter les partenariats.

Il a affirmé que ce rapport recommande de définir une vision stratégique concertée et exhaustive pour l’intégration des technologies dans l’enseignement et l’éducation et de venir à bout des inégalités d’accès à internet entre les zones urbaines et rurales, notamment parmi les populations isolées et les groupes les plus marginalisés.

Le directeur du bureau régional de l’UNESCO pour le Maghreb a relevé que ce rapport préconise l’augmentation des budgets publics consacrés à la transformation numérique dans les systèmes éducatifs en vue de moderniser l’infrastructure numérique en optant pour des solutions innovantes dans ce domaine, telles que la création de centres numériques conjoints, ou des laboratoires d’apprentissages mobiles, outre la possibilité d’explorer d’autres sources comme les fonds des agences de développement et les partenariats publics- privés.

“Ce rapport prône l’accroissement des opportunités de développement des compétences numériques au profit des filles et des femmes et la promotion de leurs parcours professionnels dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques dès les premiers niveaux en vue de réduire les écarts de genre, outre l’utilisation éthique de l’intelligence artificielle” a-t-il précisé.

Et d’ajouter: “le chemin de la transformation numérique peut sembler long et périlleux pour atteindre les résultats requis et garantir une utilisation étudiée, inclusive, accessible et abordable des technologies numériques en vue d’assurer une éducation de qualité, qui en vaut certainement la peine”.

De son côté, le ministre de l’éducation a indiqué dans son allocution, dont lecture a été donnée par le directeur général du centre national des technologies de l’éducation Skander Ghenia, que cette rencontre constitue une opportunité de dialogue à la lumière des développement rapides qu’ont connu les transformations numériques, “d’ou la nécessité d’opter pour des changements au niveau des méthodes traditionnelles d’enseignement et d’instaurer une infrastructure numérique inclusive et durable des systèmes éducatifs” a-t-il dit.

Il a signalé que le changement des méthodes traditionnelles d’enseignement en Tunisie sera réalisé à la faveur de la formation continue des enseignants qui confortera l’adhésion à ce choix stratégique, dont le ministère de l’éducation œuvre à instaurer depuis des années, affirmant que le volet de la formation en matière des transformations numériques constitue l’un des plus grands défis à relever par le ministère de l’éducation, en vue de garantir la réussite de ce processus.

Il convient de rappeler que la première édition du rapport de l’UNESCO qui a été lancée aujourd’hui à Tunis, sera lancée simultanément au niveau national dans tous les pays concernés.

Un rapport annuel sera publié par l’UNESCO portant un regard sur différents aspects de l’éducation au Maghreb.