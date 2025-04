Tunisie : un colloque international repense le manuel scolaire à l’ère du numérique

Un colloque international ayant pour thème “Réflexions autour du manuel scolaire: Re- définition et nouveaux usages dans un système éducatif en mutation”, organisé par le centre international de formation des formateurs et d’innovation pédagogique, a démarré lundi à Tunis.

Ce colloque international, qui est organisé durant trois jours au siège du centre international de formation des formateurs, s’inscrit dans le cadre du projet “Takallam” visant à renforcer les capacités linguistiques des élèves dans les établissements scolaires tunisiens.

“Des spécialistes en éducation de Tunisie, d’Algérie, du Maroc, de France et de Belgique, présenteront à cette occasion, une série de conférences et animeront des ateliers au profit des inspecteurs, des pédagogues et des enseignants tunisiens sur les thématiques liées à la promotion du manuel scolaire en Tunisie tant au niveau de la forme que du contenu”, a déclaré le directeur général du centre international de formation des formateurs Zakaria Dassi.

Dassi a souligné que le manuel scolaire fait face à de nombreux défis, du fait qu’il n’est plus considéré comme la seule source d’information à l’ère du numérique et n’est plus adapté aux besoins en apprentissage au cours du 21e siècle, mise à part la concurrence des livres générés par l’intelligence artificielle.

De son côté, le chercheur en sciences de l’éducation Fethi Tahri a indiqué que la Tunisie est dotée d’une riche expérience en matière d’élaboration de manuels scolaires, néanmoins “les ouvrages disponibles actuellement, ne sont pas les meilleures références et nécessitent un surcroit d’efforts et de réflexions pour bénéficier d’une place privilégiée dans le cursus éducatif”, selon ses propos.

Par ailleurs, l’experte en communication au projet “Takallam” Asma Nadhar Khlas a mentionné que de ce projet est mis en œuvre par France Expertise en partenariat avec l’Union Européenne et l’agence française de développement pour la période allant de 2024 à 2026, en vue de former les compétence tunisiennes en matière de conception des livres et des contenus éducatifs, outre l’apprentissage de la langue française et de l’arabe.

“Ce projet a mobilisé un budget d’environ 47 millions de dinars en vue de contribuer au rayonnement du secteur éducatif en Tunisie” a-t-elle souligné.