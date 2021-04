L’Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI) a organisé, mercredi 7 avril 2021, un colloque international sur le thème ” Journalisme et innovation à l’ère du numérique “, avec la participation de conférenciers et d’experts de plus de 15 pays, pour étudier et débattre des formes d’innovation dans les divers médias (presse papier, presse numérique, télévisions, radios, …).

Hamida el-Bour, directrice de l’IPSI, a mis en exergue l’importance de ce thème qui aborde la question de l’enjeu du numérique aujourd’hui et les défis imposés par l’évolution technologique ainsi que l’adaptation des médias à ces changements et aux nouveaux modèles économiques.

Les intervenants aborderont également, au cours du colloque qui se poursuit le 8 avril, des questions comme les pratiques et enjeux du fact-cheking, les pratiques journalistiques et les médias sociaux, l’utilisation des technologies dans la newsroom ou encore l’impact de l’innovation numérique sur l’organisation des médias.

Le colloque se terminera par une table ronde avec les professionnels et les organisations concernées tels que la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle et le Conseil de Presse, autour du sujet ” Journalisme de qualité et défis de la transition numérique et de l’innovation dans les médias tunisiens “.