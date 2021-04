Une production agricole de légumes, fruits, viandes et produits laitiers est disponible sur le marché local pour couvrir les besoins des Tunisiens durant le mois de Ramadan, indique l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), dans un communiqué publié lundi 5 avril 2021.

Elle estime, par ailleurs, que la frénésie d’achat est la raison principale derrière la perturbation de l’approvisionnement des marchés, l’augmentation des prix et l’émergence des pratiques de monopole et de spéculation. De ce fait, l’UTAP appelle à éviter la surconsommation durant le moins saint et plaide en faveur d’un renforcement du contrôle des marchés.

L’organisation agricole salut également le rôle vital que jouent les agriculteurs et les pêcheurs, dans un contexte marqué par la persistance de la crise sanitaire, dans l’approvisionnement des marchés en produits agricoles et de pêche et leur contribution à la préservation de la souveraineté alimentaire du pays.