La 10ème édition du salon de la promotion immobilière et de la Finition (PRO-IMMO 2021) favorisant la présentation des projets de logements, a été inaugurée, vendredi, et se poursuivra jusqu’au 11 avril, à la foire des jardins d’El Menzeh, à Tunis.

Cette 10ème édition qui se tient parallèlement, au salon du Meuble de Cuisines et Salles de Bain ” KOUJINA EXPO BAIN 2021 “,a été marquée par la participation d’une cinquantaine d’exposants; à savoir les promoteurs immobiliers et les fournisseurs d’équipementiers.

Ce salon offre aux personnes souhaitant acquérir un logement l’opportunité de trouver un logement et permet aux promoteurs de développer leurs ventes, selon les organisateurs.

Le secteur du logement est dans une situation critique en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19 et ses répercussions sur l’économie et le pouvoir d’achat des citoyens, a indiqué le président de la Chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers (CSNPI), Fahmi Chaâbane.

Il a rappelé, dans ce cadre, l’augmentation des prix des matériaux de construction causant l’augmentation du coût du logement.

Oussama Braham, un promoteur immobilier exposant au salon, a souligné que la demande d’acquisition de logements par les citoyens a diminué considérablement à cause des problèmes avec les banques concernant l’obtention des crédits à cause de l’augmentation du taux d’intérêt et le coût de l’autofinancement. En fait les prix des logements devront doubler, surtout avec la hausse des prix des matériaux de construction.

Au sujet des prix des projets présentés au cours de cette édition, il a fait savoir que les prix des logements sociaux varient entre 120 et 180 mille dinars, tandis que les prix des logements haut standing varient entre 180 et 350 mille dinars.

Pour Braham, l’intervention de l’Etat pour maîtriser les prix des logements et faciliter l’obtention des crédits par les citoyens et désormais nécessaire pour sortir de la crise.

De son côté, le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Kamel Doukh a souligné que son département œuvre en collaboration avec la chambre syndicale à identifier des solutions à court et moyen termes pour résoudre la crise du secteur, citant à titre d’exemple la prolongation des délais de remboursement des crédits et l’identification d’un taux d’intérêt spécifique au secteur.